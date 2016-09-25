امنیت مهمترین خواسته مردم/ مردم پشتیبانان واقعی پلیس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در دیدار با آیت الله مظاهری از مراجع عظام تقلید و رئیس حوزه علمیه استان اصفهان، افزود: وجود علما و روحانیون برجسته برکتی برای کشور و مردم به شمار می رود که از وجود آنها در تمامی ماموریت های محوله بهره مند می شویم.

وی با اشاره به آغاز هفته گرامیداشت نیروی انتظامی، گفت: هر ساله در طول هفته ناجا برنامه های متعددی از جمله دیدار با علما و مراجع تقلید پیش بینی شده که از محضر آنها بهره کافی و وافی می بریم.

فرمانده نیروی انتظامی، حجم زیاد ماموریت های محوله و توقعات زیاد مردم از این نیرو را یادآور شد و تاکید کرد: وجود بیش از هشت هزار کیلومتر مرز مشترک با کشورهای همسایه و همجوار که تامین امنیت آنها وظیفه سنگینی است ؛خوشبختانه توانسته ایم با تمام توان این مهم را محقق سازیم.

سردار اشتری با اشاره به اینکه مرزبانان همیشه بیدار با هوشیاری و لطف الهی توانسته اند امنیت خوبی را در مرزها برقرار کنند، افزود: با توجه به ناامنی های برخی از کشورهای همجوار، ایران اسلامی یکی از امن ترین کشورهای منطقه به شمار می رود.

کاهش ۴ درصدی سرقت های خرد در کشور

وی، برخورد با معتادان متجاهر را یکی از اقدامات مهم ناجا طی سال های اخیر برشمرد و افزود: ۵۰ درصد سرقت های خرد توسط معتادان صورت می گیرد در حالیکه ۵۰ درصد از جمعیت زندانیان نیز مربوط به مواد مخدر است.

فرمانده ناجا با اشاره به راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در سال ۹۳، گفت: با این اقدام، سال گذشته شاهد کاهش چهار درصدی سرقت های خرد در کشور بودیم.

سردار اشتری با اشاره به ایجاد سازکاری برای استرداد اموال مسروقه به مالباختگان، گفت: تلاش می کنیم برای اموال مسروقه کشف شده شناسنامه تهیه کنیم تا شناسایی اموال برای صاحبان آنها فراهم شود.

افزایش ۴۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق

وی از افزایش ۴۰ درصدی کشفیات کالای قاچاق توسط پلیس در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: نیروی انتظامی تمام توان خود را برای برخورد با قاچاقچیان کالا و برهم زنندگان امنیت اقتصادی کشور به کار بسته که در این راستا نیازمند همکاری دیگر سازمان ها و دستگاه ها است.

سردار اشتری در ادامه مشارکت مردم در طرح های اجتماعی پلیس را یاد آور شد و گفت: تلاش می کنیم در انجام ماموریت های محوله از ظرفیت و پتانسیل مردمی برای تحقق امنیت پایدار در کشور بهره ببریم و مردم را شریک اقدامات و موفقیت های پلیس کنیم.

فرمانده ناجا به اجرای طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با بدپوششی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از وظایف مهم پلیس پاسداری از ارزش های اسلامی حاکم در جامعه است، از هیچ تلاش و کوششی در تحقق این مهم دریغ نخواهیم کرد.