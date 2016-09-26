به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور یکشنبه شب در یادواره شهدای دوم مهر آبادان در محل تالار معلم این شهر، با بیان اینکه حمله به آموزش و پرورش توسط بعثی ها پیام دارد، اظهار کرد: شاید آن روز این نوع نگاه بود که بخشی از اندیشه تبلیغ دین توسط معلمها و آموزش و پرورش انجام می شود و چنین هم بود.

وی افزود: به یاد داریم معلمانی را که برگه های کپی شده بیانیه ها و اطلاعیه های امام خمینی(ره) را در میان دانش آموزان توزیع می کردند، همین ها شاگردانی را تربیت کردند که اثرش در هشت سال دفاع مقدس،۴۵۰ دانش شهید در آبادان بود.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه حمله به آموزش و پرورش آبادان بدون برنامه و هدف نبود، تصریح کرد: امروز نیز به آموزش و پرورش را به نحوی دیگر مورد هجمه قرار داده اند و در همین راستا نیاز به شهید صالحی ها، شهدای دوم مهر و شهدای دفاع مقدس داریم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور، مطالعه اندیشه های ناب اسلام را ضروری خواند و گفت: امنیت امروزمان را مدیون شهدا هستیم و باید مجاهدتها و از جان گذشتگی های آنان در طول هشت سال دفاع مقدس را قدر بدانیم.

وی اضافه کرد: همه به شنیدن حکایت جانبازیها به منظور پرهیز از غفلت در فضای امروزی تبلیغات مسموم دشمنان نیاز داریم.

امام جمعه آبادان ضمن تاکید بر رعایت قانون در تمامی ابعاد عنوان کرد: فضای آرامش، امنیت، شخصیت، بزرگ منشی و رشد با بی بند و باری، فساد و منفی چرخیدن در فضای مجازی به دست نمی آید، در کنار عبادت خداوند قدری هم زمان برای خواندن وصیت نامه شهدا صرف کنیم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور ادامه داد: امروز دشمنان ولایت سعی در هجمه به سوی ولایت دارند و اگر چنین شود آرامش و امنیت در کل منطقه بر هم می خورد.

وی بیان کرد: یکی از نکات ارزشمند در این جلسه آن که ما الفبای معرفت را در آموزش و پرورش یاد می گیرم و هرچه کیفیت معرفتی و تربیتی آموزش و پرورش بیشتر شود، خروجی کشورمان در تمامی زمینه ها برجسته خواهد بود.

به گفته حجت الاسلام ابراهیمی پور، اگر بناست جامعه ما تربیت شود بایستی آموزش و پرورش ما همت کند ضمن آنکه نظام نیز درآن سو و به تمام معنا و با تمام قدرت در خدمت آموزش و پروش باشد.