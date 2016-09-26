به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، محمدمهدی احمدی؛ مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به جایگاه و اهمیت صنعت چاپ در کشور گفت: صنعت چاپ یکی از صنایع بسیار مهم کشور است که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و میزان گردش مالی آن در طول سال رقم بالایی را نشان می‌دهد. در حال حاضر تعداد پنج هزار و ۵۰۰ چاپخانه در سراسر کشور با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال فعالیت هستند که از این بین چهارهزار چاپخانه در تهران و ۱۵۰۰ چاپخانه نیز در شهرستان‌ها متمرکزند.

وی جمع‌آوری و احصاء مشکلات چاپخانه‌داران در استان‌ها را یکی از اقدامات انجام شده در دو سال گذشته دانست و عنوان کرد: صنعت چاپ به مانند دیگر بخش‌ها با مشکلاتی مواجه است و در سه سال گذشته تلاش شده است تا مسایل و مشکلات این صنعت احصاء و برای رفع این مشکلات تدابیری اندیشیده شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت، تجهیز چاپخانه‌هاست. ماشین آلات و تجهیزات بیشتر چاپخانه‌های کشور فرسوده هستند و برای نوسازی ناوگان چاپ باید تسهیلاتی در اختیار این چاپخانه‌ها قرار گیرد تا بتوانند خود را با تکنولوژی روز دنیا مطابقت دهند.

احمدی سطح پایین دانش چاپخانه‌داران را دومین مشکل این صنعت دانست و عنوان کرد: مشکل دیگر این است که سطح دانش فنی چاپخانه‌داران کشور در سطح پایینی قرار دارد که موجب شده استقبال چندانی از چاپخانه‌ها نشود. گران بودن مواد اولیه با کیفیت نیز دیگر مشکل چاپخانه‌داران است که به دلایل مختلف به چاپخانه‌داران تحمیل شده است.

مدیرکل امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مشکل مالیاتی چاپخانه‌داران گفت: برخی از چاپخانه‌های کشور در تولید کالاهای فرهنگی تلاش دارند و بر اساس قانون باید نرخ مالیاتی آن‌ها کمتر از چاپخانه‌های تجاری و یا صنعتی باشد و معافیت مالیاتی یکی از مطالبات چاپخانه‌هاست.

وی ادامه داد: آموزش نیروهای متخصص چاپ و حذف برخی از قوانین دست و پاگیر در حوزه صدور مجوز برای چاپخانه‌ها هم از دیگر مواردی است که چاپخانه‌داران و دیگر صنوف خانواده، نسبت به آن گلایه‌مند هستند.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌های کشور به منظور بهبود وضعیت صنعت چاپ و رفع مشکلات احتمالی آن‌ها گفت: برگزاری منظم جشنواره استانی صنعت چاپ در استان‌های کشور یکی از این اقدامات بود تا از این طریق تمامی اهالی صنف چاپ به صورت سالیانه گرد هم آیند و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند. از سوی دیگر این جشنواره فرصتی برای شناسایی پیشکسوتان و نوآوران صنعت چاپ است تا از این طریق از آن‌ها تقدیر شود و انگیزه آن‌ها در ادامه کار را افزایش دهد.

مدیرکل امور استان‌ها برگزاری با اشاره به برگزاری قریب به ۴۰ دوره آموزشی در استان‌ها گفت: در دو سال گذشته نزدیک به ۴۰ دروه آموزشی در ۱۵ استان کشور برگزار شده تا خلاء آموزش را جبران کند. همچنین کتابخانه‌های تخصصی چاپ در تمامی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها ایجاد شد تا کارشناسان چاپ و علاقه‌مندان از این آثار بهره‌برداری کنند.

وی همچنین از رایزنی با بانک‌های کشور به منظور ارایه تسهیلات به چاپخانه‌داران خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت نوسازی ناوگان چاپ کشور، رایزنی با بانک‌ها به منظور ارایه تسهیلات جهت تجهیز ناوگان چاپی انجام شد و ۶۹۹ واحد چاپی از طرف دفتر چاپ و نشر برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها ‌معرفی شدند. متاسفانه به دلیل مشکلات بانکی صرفا برخی از چاپخانه‌ها توانستند از این فرصت برای نوسازی چاپخانه‌های بهره‌مند شوند.

احمدی از فعال سازی رشته چاپ در دانشگاه علمی کاربردی خبر داد و عنوان کرد: از آنجایی که آموزش به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم دفتر امور چاپ در دو سال گذشته مورد تاکید بوده است، با هماهنگی‌های انجام شده با شعبه‌های دانشگاه علمی کاربردی در استان‌ها رشته چاپ به رشته‌های این دانشگاه‌ها افزوده شد.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره ارتباط خوبی با صنوف و اتحادیه برقرار شد و تلاش شد با حمایت از آن‌ها تشکل‌ها سهم پُر رنگی در صنعت چاپ داشته باشند. همچنین از سال ۹۲ تاکنون ۲۰۰ مجوز فعالیت چاپی در استان‌ها و ۱۰۰ مجوز در تهران صادر شده است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات اهم فعالیت‌های اداره چاپ و نشر در استان‌های کشور است و امیدوارم با توجه به هدف‌گذاری‌های انجام شده شاهد حل مشکلات و پویایی این صنعت باشیم.

بر اساس این گزارش، مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۱۰ روز یکشنبه (۱۱ مهرماه) در تالار وحدت برگزار خواهد شد.

فکری خبر داد

پایان داوری پیشکسوتان جشنواره صنعت چاپ/ آغاز داوری مسابقات آثار چاپی

همچنین در خبری دیگر از شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ، دبیر این جشنواره از پایان داوری پیشکسوتان شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ خبر داد.

محمدحسن فکری درباره روند داوری آثار ارسال شده به دبیرخانه گفت: در این دوره از جشنواره ۵۲ شرکت چاپی آثار خود را در بخش‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی و عملیات چاپی به دبیرخانه جشنواره ارسال کرده‌اند و داوری‌ها از امروز دوشنبه (۵ مهرماه) آغاز خواهد شد.

وی افزود: بر اساس فهرست اعلام شده در سایت مسابقات آثار چاپی، تعداد ۵۴ داور به بررسی و کارشناسی آثار این دوره از جشنواره خواهند پرداخت.

وی همچنین درباره انتخاب پیشکسوتان برتر این دوره از جشنواره نیز گفت: تعداد ۱۲۰ پیشکسوت از سوی استان‌ها معرفی شدند که با حضور شش پیشکسوت کار داوری به پایان رسید و نتایج آن نیز به زودی مشخص می‌شود.

فکری افزود: روند داوری نیز به این صورت خواهد بود که پس از بررسی میزان امتیاز هر یک از پیشکسوتان، پیشکسوتان این دوره از جشنواره اعلام خواهند شد.

بر اساس این گزارش، مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره صنعت چاپ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ساعت ۱۰ روز یکشنبه (۱۱ مهرماه) در تالار وحدت برگزار خواهد شد.