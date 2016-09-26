۴۸ درصد زنان سرپرست خانوار کمیته امداد سالمند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر با بیان اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزارسالمند تحت پوشش این نهاد قرار دارند گفت: ۶۲ درصد این افراد را زنان و ۳۸ درصد آن را مردان تشکیل می دهند، ۴۰درصد سالمندان بین ۶۰ تا ۷۰سال ، ۳۵ درصد بین ۷۰ تا ۸۰ سال و ۲۲درصد بین ۸۰ تا ۹۰ سال و 3 درصد مابقی بالای ۹۰سال سن دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سالمندان تحت حمایت این نهاد در استانهای خراسان رضوی، فارس، گیلان و سیستان و بلوچستان قرار دارند افزود: کمترین سالمندان تحت پوشش در استانهای سمنان ، البرز ، یزد و قم ساکن هستند. سالمندان به دلیل فقر مالی و سکونت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و عدم سلامت جسمانی متناسب با سن و نداشتن هیچگونه بیمه درمانی تحت کمیته امداد قرار می گیرند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه ۶۲ درصد افراد سالمند تحت حمایت این نهاد در مناطق روستایی و کم برخوردار ساکن هستند تصریح کرد: این افراد به دلیل سکونت در این مناطق در معرض آسیب هایی همچون تنهایی، افسردگی ، بیسوادی قرار دارند. ساکنان این مناطق فاقد پوشش هر گونه بیمه درمانی و اجتماعی هستند که سلامت جسمی و روحی آنان را به خطر می اندازد و مو جب عدم اعتماد به نفس و نداشتن مهارت های لازم زندگی می شوند.

رهبر با بیان اینکه ۴۸ درصد زنان سرپرست خانوار سالمند هستند که ۵۲۰ هزار سالمند را تشکیل می‌دهند،ادامه داد: ۴۲ هزار نفر از سالمندان تحت حمایت این نهاد زمینگیر هستند و نیاز به مراقبت های نگهداری (پرستار) دارند و این نهاد به منظور حمایت و تکریم سالمندان برای تأمین هزینه‌های نگهداری در منزل به خانواده های هایی که از سالمندان خود در منزل نگهداری کنند ماهیانه یک میلیون ریال کمک هزینه پرستاری پرداخت می کند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به اینکه کشور در مسیر افزایش جمعیت سالمندی قرار گرفته است و باید تمهیدات لازم برای افزایش جمعیت انجام شود افزود: سیاست های کمیته امداد برای حمایت از سالمندان در جامعه شامل افزایش حضور آنان در مشارکت های عمومی و اجتماعی، حفظ احترام و شان و منزلت سالمندان در جامعه، توانمندسازی سالمندان واجد شرایط ، تامین حداقل حقوق های مادی و معنوی آنان و تشویق و ترغیب فرزندان سالمند برای نگهداری از آنان است.

رهبر با اشاره به رویکرد کمیته امداد برای توانمند سازی مددجویان و خروج آنان از چرخه حمایتی افزود: اشتغال و خودکفایی سالمندان مستعد کار در دستور کار این نهاد قرار دارد. تعمیر و بهسازی مسکن مددجویان به ویژه سالمندان ، ارائه مشاوره های لازم در زمینه های حقوقی، مهارت های زندگی، اطعام و اکرام نیازمندان در ماه مبارک رمضان از دیگر اقدامات کمیته امداد در حمایت از مددجویان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با اشاره به طرح شهید رجایی در حمایت از سالمندان روستایی ۶۰ سال به بالا که از سال ۶۴ با مصوبه قانونی اجرایی می شود گفت: حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر مشمول طرح شهید رجایی هستند که یک میلیون و ۱۱هزارنفر از آنان زن و حدود ۴۷۰ هزار نفرآن را مردان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده، گفت: ۱۱هزار پزشک و مراکز درمانی طرف قرارداد این نهاد به ارائه خدمات پزشکی به مددجویان و نیازمندان این نهاد می پردازند که این افراد مراجعان را بعد از انجام معاینات پزشکی در صورت نیاز به کلینیک های تخصصی و پزشکی معرفی می کنند. کمیته امداد تمامی هزینه های درمان بیماران را در مراکز درمانی پرداخت می کند.

رهبر در ارتباط با پرداخت هزینه های مکمل درمانی در سال گذشته افزود: این نهاد ۳۷۰ میلیون تومان هزینه سمعک، یک میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان هزینه عینک، ۲۸۰میلیون تومان هزینه خرید ویلچر، ۳۷۰ میلیون تومان تهیه لوازم بهداشتی برای سالمندان زمینگیر و سه میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان هزینه خدمات دندانپزشکی(تهیه دندان مصنوعی) را پرداخت کرده است.

وی با بیان اینکه کمیته امداد با شورای ملی سالمندان تعامل و همکاری مطلوبی دارد از آمادگی این نهاد برای همکاری با سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: این نهاد با مجلس شورای اسلامی تعامل خوبی برای مصوبات و لوایح مورد نیاز برای ارائه خدمات بهتر به مددجویان و نیازمندان دارد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه کمیته امداد بانک اطلاعاتی جامعی از سالمندان و وضعیت زندگی آنان را در دست تهیه و تدوین داردگفت: برای حمایت و تکریم سالمندان به دنبال اجرایی کردن بیمه مکمل درمانی و معیشتی از سوی وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی هستیم.

وی با بیان اینکه ۵۶۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد فاقد مسکن مناسب هستند که بخش عمده آنان را سالمندان شامل می شوند، از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست کرد برای تامین مسکن نیازمندان و سالمندان با این نهاد همکاری بیشتری داشته باشد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با تاکید بر اینکه بسترهای معیشتی سالمندان باید تقویت شود اظهار کرد: این نهاد سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال برای بیمه حوادث گروهی منازل و لوازم زندگی مددجویان هزینه کرده است.