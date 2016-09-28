دستگیری دو متخلف شکار در منطقه حفاظت شده دالانکوه

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محیط ‌بانان منطقه حفاظت شده دالانکوه در ارتفاعات شیر سفید این ناحیه متوجه حضور دو نفر با یک قبضه اسلحه شکاری شدند و پس از برنامه‌ریزی‌های لازم متخلفان را پیش از شکار به شکل غافلگیرانه‌ و پس از سه ساعت کوه‌پیمایی دستگیر کردند.

وی افزود: از این افراد یک قبضه اسلحه پنج تیر ساچمه زنی کالیبر ۱۲ قاچا و ۲۱ عدد فشنگ ساچمه و ادوات شکار کشف و ضبط شد و متخلفان برای طی مراحل قانونی به همراه مدارک تحویل مقامات قضایی شدند.

مرگ یک کارکال، گونه ای کمیاب از گربه‌سانان وحشی ایران

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان در ادامه به مرگ یک کاراکال در اثر برخورد با خودرو در بادرود اشاره کرد و ابراز داشت: هشت نوع گربه‌سان وحشی شامل پلنگ، یوزپلنگ، کارکال، سیاهگوش، گربه شنی، گربه پالاس، گربه جنگلی و گربه وحشی در مناطق حفاظت شده اصفهان به ثبت رسیده است.

وی ادام داد: کاراکال تلف شده یکی از گونه‌های کمیاب گربه‌سانان است که بیشتر در نواحی بیابانی و حاشیه بیابان های مرکزی ایران و برخی کوهستان‌های کشور مشاهده شده است.