به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، بیژن زنگنه امروز پس از پایان پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی (IEF) در الجزیره در جمع خبرنگاران درباره اینکه تولید نفت خام ایران باید به چه رقمی برسد، گفت: تولید نفت ایران باید به حداقل سطح تولید پیش از تحریم‌ها برسد.

وزیر نفت این عدد را نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز عنوان کرد و درباره این که آیا سخنان سخنگوی وزیر نفت عراق را درباره میانجگری این کشور میان ایران و عربستان تائید می کنید، یا خیر، اظهار کرد: تائید نمی کنم.

این عضو کابینه دولت یازدهم درباره این که آیا ایران و عربستان نیاز به میانجی دارند، تصریح کرد: در بازار نفت نه؛ ما می توانیم با هم صحبت کنیم و صحبت هم داشتیم.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره بعید بودن توافق در نشست مشورتی اوپک، گفت: انتظاری نداشتیم امروز توافقی انجام شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه اعضای اوپک امروز تلاشمان را می کنیم، تاکید کرد: دولت الجزایر هم تلاش زیادی کرده است و ما هم از تلاش‌های این کشور سپاسگزاریم.

زنگنه با یادآوری اینکه خیلی انتظار نبود که این نشست مشورتی به توافق برسد، زیرا این نشست غیررسمی است و نشست تصمیم گیری نیست، من فکر می کنم امروز، گام بزرگی برای آینده برداشته شود.

وزیر نفت همچنین در پاسخ به خبرنگاران خارجی در باره رقم مورد نظر ایران برای تولید نفت خام توضیح داد: رقمی که پیشنهاد کرده‌ایم حدود چهار میلیون بشکه در روز است که بر اساس منابع ثانویه، معادل تولید نفت خام ایران در زمان پیش از تحریم‌هاست.

وی تأکید کرد که ایران می‌کوشد نشست مشورتی اوپک در الجزایر به نتیجه برسد، اما به هر حال این نشست مشورتی است و رسمی نیست.