به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پاریس، محمدرضا نعمت زاده دقایقی پیش از این نمایشگاه بازدید کرد و درحاشیه آن با نماینده خودروسازان فرانسوی پژو و رنو مذاکراتی را انجام داد.

نعمت زاده هم اکنون در حال مذاکره با شرکت قطعه سازی فرانسوی است که قصد دارد در ایران قطعات خودروهای جدید فرانسوی را تولید کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین امروز از مرکز تحقیقات پژو بازدید کرد. در این بازدید، محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، امیر حسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه و سفیر ایران در فرانسه وی را همراهی می کنند.