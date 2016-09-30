درخواست ثبت ۴ مهرماه به عنوان روز ملی تئاتر خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز غریب پور پنج شنبه شب در اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که با حضور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در محوطه دریاچه زریبار این شهر برگزار شد، در ابتدای سخنان خود خطاب به نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در مراسمی که برای تئاتر خیابانی برگزار شده در ارتباط با این نوع از تئاتر صحبت کنید نه مسائل دیگر.

وی با بیان اینکه تاکنون صدای شما را در مجلس شورای اسلامی نشنیدم، بیان کرد: ما از نمایندگان خود در مجلس توقع داریم نباید در استان جویای کار و نام باشند و در مجلس سکوت کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند، افزود: اهل ترس و چاپلوسی نیستیم و از وزیر ارشاد و استاندار هم توقع معجزه ندارم ولی اندکی توجه و تامل می تواند ما را به اهدافمان برساند.

یکی از داوران یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اضافه کرد: تئاتر خیابانی مریوان امروز به پدیده فرهنگی که یازده سال استمرار داشته تبدیل شده است.

غریب پور اضافه کرد: مریوان در بدترین شرایط اقتصادی بازهم میزبان جشنواره تئاتر خیابانی بوده و آن را حفظ کرده و این جای بسی افتخار است.

وی خواستار تخصیص بودجه برای احداث سالن های نمایش شد، و گفت: سالن های نمایشی وجود دارد که با حداقل بودجه ممکن می توان اقدام به تاسیس آنها کرد.

وی یکی دیگر از خواسته های خود را ثبت چهارم مهرماه به عنوان روز ملی تئاتر خیابانی در تقویم فرهنگی کشور شد، و بیان کرد: نداشتن دبیرخانه و دبیر دائمی تئاتر خیابانی یکی از ضعف ها جشنواره است که می طلبد آن را برطرف کنید.

این داور یازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهارداشت: می خواهم اپرای کُردی در کشور راه اندازی کنیم و برای این مهم به حمایت و کمک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیازدارم.

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی کردستان هم در این مراسم گفت: در استان سه رویکرد جدی ما ایجاد فضای باز فرهنگی برای اصحاب فرهنگ و هنر، واگذاری کارها به فعالان فرهنگی وهنری و پیوست پژوهشی کارها و برنامه ها است.

حجت الاسلام رحیم جعفری بیان کرد: برای دومین سال پیاپی امسال هم بخش پژوهش به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد، عنوان کرد: ۳۱ اثر توسط داوران بازبین مورد تایید قرار گرفتند و در چند روز برگزاری این جشنواره در مریوان اجرا شدند.

وی عنوان کرد:در طول چهار روز برگزاری جشنواره ۳۰ تا ۳۱ نمایش در روز به اجرا در می آمد که در هر اجرا ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر تماشاگر حضور داشتند.