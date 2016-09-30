به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های تبعیض آمیز و فرقه گرایانه خود در قبال شیعیان بحرین ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا نظامیان آل خلیفه به مظاهر عاشورایی در برخی نقاط بحرین یورش بردند.

یورش نظامیان آل خلیفه به پلاکاردهای عاشورایی موجب برانگیخته شدن احساسات مردم و برگزاری تظاهرات گسترده علیه این رژیم شد.

نظامیان آل خلیفه ضمن یورش به تظاهرات کنندگان از گازهای اشک آور علیه آنها استفاده کردند.

گفتنی است، نظامیان آل خلیفه هر ساله در آستانه فرا رسیدن ماه محرم الحرام مظاهر عاشورایی در سراسر این کشور را هدف قرار می دهند.