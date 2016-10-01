خبرگزاری مهر - گروه استانها: روستای خبوشان در ۱۰ کیلومتری شهرستان فاروج، یکی از روستاهای باستانی است که حدود ۱۲۰ خانوار در آن زندگی میکنند و شغل اکثر مردم آن دامپروری و کشاورزی بخصوص تولید انگور است.
این روستای با توجه به اینکه آثار باستانی بسیاری در آن نهفته است و میتوان زمینه گردشگری و درآمدزایی را از طریق آن ایجاد کرد اما اجرای طرح هادی در نیمه دوم اسفندماه سال گذشته تاکنون نیمهتمام رهاشده و سبب نارضایتی اهالی این منطقه شده است.
اسفندماه سال گذشته همزمان با اجرای طرح هادی در روستای خبوشان برخی از کوچههای این روستا عریض شدند اما بیتوجهی مسئولان سبب رها شدن علمک های گاز و تیرهای برق در برخی از کوچههای این روستا شده است.
خطر برخورد وسایل نقلیه با علمهای گاز یا تیرهای برق هفت ماه مردم این روستا را نگران کرده اما گویا قرار نیست به این زودی ها مشکل روستا حل شود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت رها شدن علمک گاز کوچههای روستای خبوشان میگوید: عریض کردن کوچههای روستای خبوشان سبب رهاسازی علمک های گاز در این روستا شده است.
عرب مقصودی میافزاید: دهیاری طی این طرح اقدام به عریض کردن کوچههای از دو متری به پنجمتری کرده اما همچنان نسبت به جابجایی علمک های گاز اقدام نشده است.
وی بابیان اینکه جابجایی علمک های گاز هزینه زیادی ندارد، تصریح میکند: هزینه جابجایی علمک باید از طرف دهیاری این روستا پرداخت شود و مشترکان نیازی به پرداخت هزینه ندارند.
با توجه به اینکه چند ماه گذشته دهیاری روستای خبوشان اقدام به عریض کردن کوچهها کرده است اما پسازآن بدون توجه به هرگونه خطری برای مردم این روستا علمک ها را رها کرده است.مدیرکل شرکت گاز استان میگوید: تاکنون هیچگونه درخواست و یا مکاتبهای از سوی دهیاری روستای خبوشان مبنی بر جابجایی علمک های گاز توسط شرکت گاز، به این شرکت ارسال نشده است.
عرب مقصودی اظهار میکند: با توجه به اینکه زمان زیادی از اجرای طرح عریض کردن کوچههای روستا خبوشان گذشته است اما هنوز به دلیل نبود بودجه و یا هر علت دیگری جابجایی علمک های گاز از طرف دهیاری این روستا انجامنشده است.
وی با اشاره به خطرات رها ماندن علمک ها میگوید: هرچند برای جلوگیری از خطراتی همچون تصادف و برخورد وسایل نقلیه پارچههایی به این علمک ها بستهشده است اما این اقدام برای جلوگیری از حوادثی که عدم جابجایی این علمک ها در پی دارد کافی نیست.
این مسئول میافزاید: بهمنظور جابجایی علمک های گاز، اهالی ساکن در کوچهها و دهیاری روستای خبوشان باید هر چه زودتر پیگیری کنند تا شاهد حادثهای نباشیم.
بودجه عریض شدن کوچهها به دهیاریها تخصیصیافته بود
عضو شورای اسلامی روستای خبوشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: طرح عریض کردن کوچههای روستای خبوشان با پیشنهاد بخشداری اجرا شد چراکه اعلام کردند بودجه این طرح به دهیاریها تخصیصیافته است.
سید مسلم جنگی خبوشان اظهار میکند: متأسفانه در حال حاضر یکی از کوچههایی که محل رفتوآمد تمام مردم روستا است به دلیل عریض شدن، علمک های گاز رها و علاوه بر آن تیرهای برق نیمه کار در وسط کوچه باقیمانده است.
عضو شورای اسلامی روستای خبوشان بابیان اینکه عدم بودجه بهانه دهیاری روستای خبوشان است میگوید: در حال حاضر دهیاری این روستا پروژههای دیگری نیز اجرا میکند، درصورتیکه این طرح نیمهکاره رهاشده است.
خبوشان تصریح میکند: با توجه به اینکه طرح هادی از سوی دولت اجراشده است مردم روستا و شورا پیگیر اتمام این طرح هستند اما کسی پاسخگو نیست.
جنگی خبوشان همچنین درباره تیرهای رهاشده در این روستا میگوید: ابتدای محرم سال گذشته با پیگیریهای انجامشده در خصوص روشنایی داخل کوچهها، ستون تیرهای برق گذاشته شد اما متأسفانه در حال حاضر رهاشدهاند.
وی مشکلات این روستا را فقط رها شدن علمهای و تیرهای چراغ برق نمی داند و میافزاید: همچنین مردم این روستا از آب شرب محرم هستند و فقط نیمی از خانههای روستا، یک ساعت در روز از آب شرب میتوانند استفاده کنند.
این عضو شورای روستای خبوشان تصریح میکند: به دلیل وصل شدن آب روستای خبوشان به شهر تیتکانلو مشکل کمبود آب شرب برای مردم این شهر به وجود آمده است.
تردد سخت با خودرو در کوچههای روستای خبوشان
یکی از اهالی روستای خبوشان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: متأسفانه به دلیل رهاشدن علمک های گاز در کوچه این روستا رفتوآمد با ماشین بسیار مشکل شده است چراکه باید بااحتیاط رانندگی کنیم تا حادثهای رخ ندهد.
علی کریمی اظهار میکند: خوشبختانه تاکنون حادثهای اتفاقی نیفتاده است اما از مسئولان خواهشمندیم هر چه سریعتر این مشکل را حل کنند.
وی میافزاید: با توجه به اینکه بسیاری از روستاهای استان از اینترنت برخوردار هستند اما در حال حاضر روستای خبوشان از اینترنت برخوردار نیست.
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