پوتین دستور تعلیق قرارداد«انهدام پلوتونیوم» با آمریکا را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، در دستور «ولادیمیر پوتین» برای لغو این قرارداد آمده است: با توجه به تغییر وضعیت و تهدیدی که بواسطه اقدامات غیر دوستانه آمریکا علیه ثبات استراتژیک روسیه بوجود امده، توافق انهدام پلوتونیوم لغو می شود.

بر همین اساس قرار شده تا وزارت خارجه روسیه توضیحاتی را در این خصوص به طرف آمریکایی ارائه کند.

این توافق و قرارداد در حالی لغو می شود که در روزهای گذشته خبرهایی در مورد احتمال اعمال تحریم های جدیدی از سوی آمریکا علیه روسیه بواسطه سوریه منتشر شده بود.

در حالی که واشنگتن و مسکو چند سال پیش توافق کردند ذخایر پلوتونیوم دارای غنای تسلیحاتی خود را از بین ببرند، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شش ماه پیش تاکید کرد که کشورش این کار را انجام داده با این حال آمریکا تاکنون از چنین اقدامی خودداری کرده است.