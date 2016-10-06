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۱۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

بعداز تعلیق همکاری در زمینه پلوتونیوم؛

روسیه یک توافق اتمی دیگر با آمریکا را تعلیق کرد

روسیه یک توافق اتمی دیگر با آمریکا را تعلیق کرد

روسیه بعد از تعلیق همکاری های خود با آمریکا در زمینه پلوتونیم، از تعلیق یک توافق دیگر با واشنگتن در زمینه تحقیقات هسته ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین رابطه دولت روسیه اعلام کرد که در واکنش به تحریم های آمریکا علیه مسکو که بواسطه اوکراین وضع شده اند روسیه نیز همکاری های خود در زمینه تخقیقات هسته ای و انرژی را با واشنگتن به حال تعلیق در می آورد.

بر اساس اعلام دولت روسیه، همکاری شرکت روس اتم با وزارت انرژی آمریکا نیز به دلیل رفتارهای غیر دوستانه واشنگتن پایان می یابد.

در واکنش به این اقدام روس ها، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که بطور رسمی نامه و یا بیانیه ای از سوی روسیه در خصوص قطع همکاری های هسته ای دریافت نکرده است.

روسیه و آمریکا ظرف روزهای اخیر علاوه بر قطع همکاری های هسته ای، همکاری در مورد سوریه را نیز کنار گذاشته اند.

کد مطلب 3788804
عبدالحمید بیاتی

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