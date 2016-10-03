به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع سکه در بازار آزاد امروز(دوشنبه) تهران با کاهش مواجه بود. بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۸۰۰ تومانی، به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید؛ اما سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت، همچنان یک میلیون و ۱۱۵ هزار تومان معامله می‌شود.

در این میان، هر نیم‌سکه بهار آزادی با ۲ هزار تومان کاهش به نرخ ۵۶۸ هزار تومان و هر ربع سکه بهار آزادی و سکه یک‌گرمی هر یک با ۱۰۰۰ تومان کاهش قیمت، به نرخ ۲۹۴ هزار تومان و ۱۸۶ هزار تومان معامله می‌شود.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی، ۱۳۱۸ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۳۵۶ تومان قیمت‌گذاری شده است.

هر یک دلار ۳۵۸۱ تومان، یورو ۴۰۳۹ تومان، پوند ۴۶۶۳ ، لیر ترکیه ۱۲۱۳ تومان و هر درهم امارات ۹۸۰ تومان به فروش می‌رسد.