مخالفت شدید پارلمان عراق با ادامه حضور نظامیان ترکیه در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، نمایندگان پارلمان عراق در جلسه امروز خود با ادامه حضور نظامیان ترکیه در اراضی این کشور مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش در بیانیه پارلمان عراق در این خصوص آمده است:

۱- با مصوبه پارلمان ترکیه مبنی بر حضور نظامیان ترکیه به اراضی عراق مخالفیم. همچنین با حضور نظامیان دیگر کشورها در اراضی عراق مخالف هستیم.

۲- دولت عراق باید ضمن احضار سفیر ترکیه در بغداد، مراتب اعتراض خود را در خصوص حضور نظامیان ترکیه به وی اعلام و همچنین تمامی حملات ترکیه به اراضی عراق را محکوم کند.

۳- دولت عراق باید تمامی اقدامات قانونی و دیپلماسی مطلوب را برای حفظ حاکمیت عراق و تجدیدنظر در روابط تجاری و اقتصادی خود با ترکیه در دستور کار قرار دهد.

۴- دولت عراق همچنین باید انجام اقدامات سریعی انجام دهد و از سازمان ملل، شورای امنیت و اتحادیه عرب برای اخراج نظامیان ترکیه کمک بخواهد.

۵- دولت عراق باید نظامیان ترکیه را اشغالگر و دشمن تلقی کرده و برای بیرون کردن آنها از خاک عراق، اقدامات لازم را انجام دهد.

۶- باید از نهادهای قضایی مربوطه درخواست کرد که کسانی را که خواهان ورود نظامیان ترکیه به اراضی عراق هستند و یا با سخنان خود از این اقدام حمایت می کنند و یا آن را توجیه می نمایند، مجازات کند.

۷- نمایندگان پارلمان عراق ضمن ابراز مخالفت خود با اظهارات «اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، این سخنان را در راستای ایجاد دودستگی میان گروه های مختلف مردم عراق می دانند و آن را محکوم می کنند.

پارلمان عراق اعلام کرد که با توجه به صدور مصوبه از سوی پارلمان ترکیه مبنی بر تمدید حضور نظامیان این کشور در عراق و به سبب اظهارات اردوغان، پارلمان عراق این تصمیم شامل بندهای بالا را اتخاذ کرده است.