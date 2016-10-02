به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «کریم النوری» از رهبران ارشد «حشدالشعبی» (نیروهای مردمی) عراق با بیان اینکه دخالت ترکیه در عراق مغایر با قوانین بین المللی است، گفت: ما به سخنان اردوغان اهمیتی نمی دهیم چرا که وی همچون سلطان جدید عثمانی رفتار می کند.

النوری در گفتگو با شبکه المیادین در واکنش به اجازه پارلمان ترکیه به ارتش این کشور برای ادامه عملیات نظامی در خارج از مرزها، از تمام تلاش های بین المللی برای ایستادن در کنار عراق استقبال کرده و در عین حال تصریح کرد: اما اینکه تعیین ساعت صفر و اتخاذ تصمیمات به دست اردوغان باشد مخالفت با قوانین بین المللی است.

وی با اعلام اینکه تعیین ساعت صفر آزادی موصل در اختیار «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق است، افزود: امیدواریم اردوغان در محاسبات خود تجدیدنظر کند چرا که اگر نگرانی هایی در خصوص داعش یا پ.ک.ک دارد باید در مرزهای خود تشکیل نیرو دهد اما اینکه ساعت صفر آزادی موصل را تعیین کند غیرقابل قبول است.

النوری با تصریح به اینکه «موصل جزو عراق است و ما در خصوص آزادی آن تصمیم می گیریم»، ادامه داد: تمام مولفه های عراق در آزادی موصل شرکت خواهند کرد و اردوغان نمی تواند این امر را تعیین کند.

وی با تاکید بر اینکه «دخالت ترکیه در عراق اشغالگری است»، گفت: ما حضور ترکیه در عراق را همانند حضور داعش می دانیم.

النوری افزود: ما خواهان آزادی موصل و حفظ وحدت اداری آن هستیم و هرکس که مدعی حمایت از ترکمان ها در این منطقه شده و خود را قیم آنها قرار داده است، کاملا مردود است. ترکمان ها جزو مردم عراق هستند و به کسی اجازه نمی دهیم دراین خصوص دخالت کند چرا که این امر موجب قانونی شدن دخالت دیگر کشورها درعراق است و ما نمی خواهیم عراق صحنه دخالت های بین المللی واقع شود.

وی در پایان گفت: ما اصالت عربی موصل را حفظ خواهیم کرد و بدون دخالت احدی از تمام مولفه های عراق حمایت می کنیم.