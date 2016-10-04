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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۷

زینب عارف البصری:

بغداد باید از ترکیه و سعودی ها در دادگاه های بین المللی شکایت کند

بغداد باید از ترکیه و سعودی ها در دادگاه های بین المللی شکایت کند

عضو پارلمان عراق تاکید کرد که دولت عراق باید علاوه بر شکایت از آنکارا و ریاض به اتهام حمایت از تروریسم و برافروختن جنگ های داخلی، روابط تجاری خود را با ترکیه و آل سعود قطع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «زینب عارف البصری» یکی از نمایندگان پارلمان عراق از دولت این کشور درخواست کرد که علیه ترکیه و سعودی ها در دادگاه های بین المللی طرح دعوی کند.

بر اساس این گزارش زینب عارف البصری از دولت عراق درخواست کرد که علاوه بر شکایت از آنکارا و ریاض در دادگاه های بین المللی به اتهام حمایت از تروریسم و برافروختن جنگ های داخلی، روابط تجاری خود را با این کشورها قطع کند.

وی در ادامه تصریح کرد: از دولت عراق می خواهیم که به تصمیم پارلمان ترکیه مبنی بر تداوم حضور نظامیان تُرک در اراضی عراق واکنش نشان دهد. این نظامیان باید از عراق خارج شوند و کسانی که حضور این نظامیان در خاک عراق را تسهیل کرده اند، به اتهام خیانتی بزرگ محاکمه گردند.

گفتنی است پیش از این نیز پارلمان عراق ضمن ابراز مخالفت شدید با ادامه حضور نظامیان ترکیه در خاک این کشور، اخراج سریع آنها و احضار سفیر ترکیه در بغداد را خواستار شد.

کد مطلب 3787413

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