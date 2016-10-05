به گزارش خبرگزاری مهر، هادی جعفری‌منفرد، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره روند شورای قیمت‌گذاری خطاب به بازی‌سازان توضیح داد:متقاضیان محترم شورای قیمت گذاری در نظر داشته باشند که جلسه شورای قیمت گذاری به صورت ماهانه و در انتهای هر ماه تشکیل می‌شود فلذا بازی‌سازان محترم تا ۲۵ ام هر ماه فرصت دارند تا مدارک خود را ارسال کنند.

وی افزود: از آنجا که بررسی در اولین فرصت شورای قیمت گذاری صورت خواهد گرفت تنها پروژه‌هایی می‌توانند به لیست متقاضیان بررسی شورا راه یابند که تا پایان ساعت کاری روز ۲۵ ام آن ماه تمام مستندات اولیه خود را به انضمام نامه رسمی قیمت‌گذاری ارسال کرده باشند در غیر این صورت بررسی آن بازی به جلسه بعدی شورا موکول خواهد شد.

این مستندات شامل موارد ذیل است:

۱- فیلم ۵ دقیقه ای از گیم پلی

۲- شرح خدمات انجام شده به همراه تخمین هزینه

۳- نسخه نهایی و قابل بازی (شایان ذکر است پروژه‌هایی وارد شورای قیمت گذاری خواهند شد که به درستی قابل اجرا باشند)

پس از دریافت مستندات فوق تقاضا در نوبت بررسی قرار گرفته و پس از تنظیم جلسه، تولید کننده می بایست موارد تکمیلی ذیل را برای جلسه حضوری به همراه داشته باشد:

فیلم کامل گیم پلی از نقطه شروع تا پایان بازی (شامل منوها و...)

کانسپت های هنری بازی برای بررسی (که پس از جلسه قابل استرداد به تولید کننده است)

فایل موسیقی ساخته شده برای بازی»