سوگواره مادرانه در سمنان برگزارشد/شیرخوارگان همنوا با طفلان کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، آئین شیرخوارگان حسینی، سوگواره علی اصغر شش ماهه امام حسین(ع) صبح آدینه همزمان با چهار هزار نقطه ایران اسلامی در 35 نقطه استان سمنان با حضور مردم متدین و خداجوی در شهرستان های هشت گانه شامل شاهرود، سمنان، دامغان، میامی، گرمسار، آرادان، سرخه، مهدیشهر، ایوان کی و همچنین شهرهایی مانند امیرآباد، بسطام، رودیان، شهمیرزاد، دیباج، فولاد محله برگزار شد.

امروز دل ها در کربلاست

امروز جای جای استان سمنان بوی عشق به شش ماهه ای گرفت که امام حسین(ع) او را بر دست، اشکی بر چشم و نگاهی به گهواره خالی رو به آسمان گرفت و گفت، «الهی چون در برابر تو هستم تحمل رنج برایم آسان است» و آنجا که آخرین خداحافظی با طفل شیرخوار به شهادت ختم می شود، تیر حرمله علی اصغر(ع) را زودتر از امام نزد خدای متعال میهمان می کند.

امروز روزی است که امام حسین(ع) رو به خواهر زینب(س) گفت: «فرزند شیرخوارم را برای خداحافظی نزدم آورید» تا با او وداع کنم چرا که دست پلیدان عالم لقب خردسال ترین شهید دشت کربلا را با گلویی خونین به نام او ثبت خواهد کرد.

و چه کسی است که امروز یاد سخن امام نباشد که رو به سپاهیان کفر گفتند: «اگر به من رحم نمی کنید به این طفل شیرخوار رحم کنید» و چه خوب می دانند مادران شیرخوارگان حسینی که زخم گلوی فرزند شیرخوار چه دردی بر تن مادر می گذارد چه اشکی بر چشم پدر می آورد و چه داغی بر تن خویشان می نهد اما آنها نفهمیدند و حتی به طفل شیرخواره نیز رحم نکردند.

ورزشگاه غدیر سمنان میهمان شیرخوارگان حسینی

ورزشگاه غدیر میهمان شیرخوارگان حسینی بود که با سربندهای سبز، لباسی مشکی و با گهواره هایی مزین به نام شش ماهه حسین(ع) گردهم آمده بودند تا دل خود را کنار دل امام حسین(ع) و شهدای دشت کربلا بگذارند که دیدند دریده شدن گلوی شش ماهه ای را که در آغوش پدر، آخرین وداع را می دید امروز اینجا همه جمعند تا نوای لالایی مادرم لالا ... بخواب ای کودکم لالا ... را در رثای خردسال‌ترین شهید دشت کربلا در حالی بر زبان جاری سازند که مظلومیت، امروز واژه ای آشنا برای همه مسلمانان جهان و عاشقان اباعبدالله است.

گوشه ای از این ورزشگاه، لباس مشکی، سربند مزین به نام علی اصغر(ع) و روسری سبز توزیع می کنند و مادران در پوشاندن لباس عزا بر فرزندانشان اهتمام دارند امروز کودکان بر دستان مادران قرار دارند امروز شیرخوارگان به یاد شیرخواره شش ماهه امام حسین(ع) گردهم آمدند و امروز همه جا عطر شهادت، مظلومیت و دشت کربلا، جاری است.

قرائت نذرنامه مادران شیرخوارگان حسینی از برنامه های ویژه این روز مقدس در سراسر کشور است نذرنامه ای که می گوید، امام حسین(ع) از همه دارایی اش گذشت و دشمنان حتی به شیرخواره اش رحم نکردند پس آقای ما ... مولای ما ... اگر لایق باشیم گوشه چشمی به ما عطا فرما تا به حق شهید شش ماهه ات در راه سعادت گام برداریم.

امام حسین(ع) جریان ساز دشت کربلا بودند

مدیر کل تبلیغات اسلامی سمنان در این مراسم به خبرنگار مهر می گوید: قیام امام حسین(ع) قیامی اثرگذار و جریان ساز است و گوشه گوشه اش، از شهادت طفل شش ماهه در هنگام وداع تا شهادت برادر و یارانش، همه بیانگر هدفی است که اباعبدالله(ع) به دنبال تحقق آن به دشت کربلا پای گذاشت.

حجت الاسلام علی شکری با اشاره به حدیثی از امام باقر(ع) ابراز داشت: آن حضرت در باب شهادت علی اصغر(ع) می فرمایند، هنگامی که تیر حرمله به گلوی مبارک طفل شش ماهه که در آغوش اباعبدالله(ع) اصابت کرد، قطرات خون به آسمان پاشیده بر زمین بازنگشتند و این نشانی از عظمت راه امام حسین(ع) و یارانش است.

وی افزود: امام حسین(ع) می فرمایند «فَإنی لا أَرَی المَوتَ إلَّا السَّعادَةَ وَ الحَیاة مَعَ الظّالِمینَ إلّا بَرمای، به درستی که من مرگ را جز سعادت نمی بینم و زندگی با ستمکاران را جز محنت نمی دانم» و این مسلک اباعبدالله در مقابل ستمکارانی است که به طفل او نیز رحم نکردند.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان همچنین گفت: آئین شیرخوارگان حسینی(ع) امروز با هدف تجدید بیعت با شهید خردسال دشت کربلا برگزار می شود.

حضور ۱۲ هزار نفری مردم سمنان در آئین شیرخوارگان حسینی

مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) استان سمنان نیز در خلال این مراسم بیان داشت: امروز خوشبختانه با استقبال خوب مردم سمنان از این مراسم می توان حضور ۱۲هزار نفر را در مجموعه غدیر تخمین زد.

عباس طالب بیدختی همچنین بیان داشت: در استان سمنان همچنین حضور۷۰هزار نفر در آئین شیرخوارگان حسینی در ۳۵نقطه پیش بینی شده که گزارش های رسیده از شهرهای دیگر به خصوص دامغان و شاهرود حاکی از حضور چشم گیر عاشقان به اباعبدالله(ع) در این مراسم است.

وی، مداحی، نمایش نمادین شهادت حضرت علی اصغر، قرائت زیارت عاشورا، دمّام زنی، مرثیه سرایی، سخنرانی و حمل گهواره حضرت علی اصغر (ع) را از برنامه های جانبی این همایش عنوان کرد و افزود: نذرنامه مادران عاشورایی در این مراسم همزمان با سراسر کشور قرائت شد.

مردم دامغان عزادار شهادت حضرت علی اصغر(ع)

از دامغان نیز خبر می رسد مراسم شیرخوارگان حسینی در دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه در حال برگزاری است؛ در دامغان حضور هفت هزار نفر در حسینیه اعظم تخمین زده می شود و مداحی، سخنرانی مذهبی و آئین حرکت نمادین گهواره علی اصغر(ع) در حال برگزاری است.

عضو شورای فرهنگ عمومی دامغان در این مراسم، گفت: همایش شیرخوارگان حسینی در شهرهای دامغان، دیباج، کلاته رودبار و امیریه در حال برگزاری است و مادران همراه با طفل خردسال خود به یاد کوچکترین شهید دشت کربلا و مادر آن حضرت عزاداری می‌کنند.

حجت الاسلام حسین صبوری با بیان اینکه شهادت طفل شش ماهه کربلا بزرگترین سند مظلومیت و حقانیت امام حسین(ع) است، افزود: در آئین شیرخوارگان حسینی والدین شیرخوارگان خود را از سنین نونهالی با اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آشنا می کنند و این امر نخستین هدف برگزاری مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی همزمان با چهارمین روز از ماه محرم محسوب می شود.

وی افزود: همایش شیرخوارگان حسینی همچنین با هدف رساندن پیام مظلومیت امام حسین(ع) و طفل شیرخوارشان، حضرت علی‌اصغر(ع) به جهانیان و آشنایی آنان با نهضت عاشورایی برگزار می‌شود.

امام حسین(ع) استوار در رساندن پیام بودند

مهدیه شاهرود نیز میزبان خیل مشتاقان و عاشقان به فرهنگ شهادت و اهل بیت(ع) است و حضور مادران شاهرودی به همراه فرزندانی که مبلس به لباس سبز و مشکی عزاداری امام حسین(ع) هستند، از نکات قابل توجه این مراسم به شمار می آید.

کارشناس مسائل مذهبی در خلال این مراسم ضمن اشاره به استواری امام حسین(ع) در ابلاغ پیام ظلم ستیزی در دنیا، گفت: امام حسین(ع) در دشت کربلا سختی های بسیاری دید حتی بعد از شهادت شش ماهه خردسالش رو به لشکریان کفر فرمود، این طفل چه گناهی کرده بود که شما اینگونه با وی رفتار کردید اما ثابت قدمی و استواری در هدف و اراده از ایشان به مثابه کوهی از صلابت ساخت تا در راه اشاعه دین خدای متعال گام از گام عقب نگذارند.

حجت الاسلام محمد علی حیدری با اشاره به مظلومیت امام حسین(ع) و یارانش بیان داشت: حرمله با تیری این کودک را هدف قرار داده و او را به شهادت رساند در آن زمان بود که امام با دیدن این صحنه، گریان شده و به پروردگار عرضه داشت «خدایا تو خود بین ما و این گروه که با وعده یاری و کمک، ما را دعوت کرده و اکنون ما را می­کشند، قضاوت کن»

دشت کربلا پیامی عظیم به جهانیان داد

آئین شیرخوارگان حسینی امسال نیز مانند سنوات پیشین در جای جای استان سمنان برگزار شد اما هدف از اجرای این مراسم رساندن پیام مظلومیت طفل شش ماهه ای است که شهادت نصیبش شد و در آغوش امام حسین(ع) جان باخت و آن زمان خدای متعال خطاب به پدر بزرگوارش فرمود «ای حسین! به فکر کودکت نباش که اکنون دایه­ ای در بهشت در اختیار او بوده و به او شیر خواهد داد»

امروز بسیاری در رثای شیر خواره حسین(ع) گریستند امروز بسیاری فرزندانشان را به یاد علی اصغر(ع) ملبس کردند و امروز بسیاری گهواره خالی علی اصغر(ع) را بر دست حرکت دادند اما چه پیامی در پشت این شهادت نهفته است که پس از یک هزار سال همچنان از حرارت شهادت طفل شیرخواره دشت کربلا کاسته نمی شود.

چه عظمتی در قیام امام حسین(ع) است که پیامبر اعظم(ص) سال ها پیش از وقوع آن فرمودند، حرارت عزای حسین(ع) در ابد ماندگار و سوزان خواهد بود... شاید امروز بسیاری که دل هایشان را کنار دل زینب(س) قرار دادند بدانند چقدر از دست دادن طفل سخت است اما امام حسین(ع) آنرا به گونه ای دیگر یافت.