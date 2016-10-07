سقوط قیمت طلا به کمترین نرخ ۴ ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال‌استریت ژورنال، قیمت طلا برای تحویل در ماه دسامبر با ۱.۲ درصد کاهش به ۱.۲۵۳ دلار در هر اونس در بخش کامکس در بازار بورس کالای نیویورک رسید که این میزان، کمترین قیمت طلا از ابتدای ماه ژوئن سال جاری میلادی است.

یک گزارش در روز پنجشنبه نشان داد که تعداد آمریکایی‌هایی که برای دسترسی به مزایای بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، برای اولین بار در هفته گذشته نسبت به ۴ دهه گذشته به پایین‌ترین میزان خود رسیده است که نشانه‌ای از تقویت شاخص های اقتصادی آمریکا است. تعداد بالای شاغلان در ماه سپتامبر استدلالی قوی‌ برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر شده و قیمت طلا را کاهش داده است.

قیمت کنونی این فلز در مقایسه با متوسط قیمت یک ماه گذشته ۹۲ دلار پایین‌تر است اما در مقایسه با متوسط قیمت یک سال گذشته آن ۱۱۴ دلار افزایش داشته است. قیمت این فلز گران‌بها تنها در یک هفته بیش از ۷۰ دلار سقوط کرده است، به‌گونه‌ای که در اواخر ماه گذشته میلادی قیمت این فلز به محدوده ۱۳۴۰ دلار بود، اما در حال حاضر به ۱۲۵۰ دلار رسیده است.