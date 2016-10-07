ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت افزایی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امان الله حسینی صدر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه یاسوج با تسلیت ماه محرم افزود: زنده نگه داشتن دین اسلام یکی از برکات مهم ماه‌های محرم و صفر است.

وی بیان کرد: عزاداری در این ماه دارای فضائل زیادی بوده و درس‌های مهم واقعه عاشورا شامل فداکاری، بصیرت‌افزایی، اخلاص و ... بود.

حسینی صدر تصریح کرد: واقعه عاشورا جریانی ماندگار و تاریخ ساز بوده و سبب حفظ دین اسلام شد و سخنرانان و مداحان استان رسالت‌های سنگینی برای تبیین ابعاد مختلف واقعه عاشورا و اهداف قیام حضرت امام حسین(ع) دارند.

وی افزود: ماه محرم فرصت مناسب برای احیای غیرت دینی و روحیه ولایتمداری در مردم است.

امام جمعه موقت یاسوج همچنین به برگزاری کنگره ملی شهدای استاناشاره کرد و گفت: این کنگره به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی و معنوی به نحو مطلوبی برگزار شد و یکی از دستاوردهای مهم آن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین مردم است.

وی تاکید کرد: روحیه ایثارگری و شهادت طلبی عامل مصونیت در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است.