  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۹

امام جمعه موقت یاسوج:

ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت افزایی در جامعه است

ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت افزایی در جامعه است

یاسوج - امام جمعه موقت یاسوج گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای بصیرت افزایی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید امان الله حسینی صدر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه  یاسوج با تسلیت ماه محرم افزود: زنده نگه داشتن دین اسلام یکی از برکات مهم ماه‌های محرم و صفر است.

وی بیان کرد: عزاداری در این ماه دارای فضائل زیادی بوده و درس‌های مهم واقعه عاشورا شامل فداکاری، بصیرت‌افزایی، اخلاص و ... بود.

 حسینی صدر تصریح کرد: واقعه عاشورا جریانی ماندگار و تاریخ ساز بوده و سبب حفظ دین اسلام شد و سخنرانان و مداحان  استان رسالت‌های سنگینی برای تبیین ابعاد مختلف واقعه عاشورا و اهداف قیام حضرت امام حسین(ع) دارند.

وی افزود: ماه محرم فرصت مناسب برای احیای غیرت دینی و روحیه ولایتمداری در مردم است.

امام جمعه موقت یاسوج همچنین به برگزاری کنگره ملی شهدای استاناشاره کرد و گفت: این کنگره به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی و معنوی به نحو مطلوبی برگزار شد و یکی از دستاوردهای مهم آن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بین مردم است.

وی تاکید کرد: روحیه ایثارگری و شهادت طلبی عامل مصونیت در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان است.

کد مطلب 3789546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها