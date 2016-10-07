بررسی بازگشایی پایگاه های نظامی در کوبا و ویتنام توسط مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، روسیه در حال بررسی راه اندازی مجدد پایگاه های نظامی خود در کوبا و ویتنام است.

این خبر را «نیکلای پانکوف» معاون وزیر دفاع روسیه اعلام کرد.

پانکوف در پارلمان دومای این کشور ضمن اعلام این خبر بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفت: وزارت دفاع اخیرا در حال بررسی درباره تجدید نظر درباره تصمیم گذشته در خصوص بستن این پایگاه ها است.

روسیه بعد از فروپاشی شوروی سابق در راستای کاهش حضور نیروهای نظامی خود در کشورهای جهان در اوایل دهه ۲۰۰۰ پایگاه ای خود در کوبا و ویتنام را تعطیل کرد. اما در سال های اخیر بعد از اقدامات غرب در سوریه، اوکراین و مرزهای شرقی اروپا سیاست خارجی روسیه در قبال آمریکا و غرب مجددا صریح تر شده است.



