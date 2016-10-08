«اوباما» تحریم های تجاری میانمار را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا به طور رسمی بخش قابل توجهی از تحریم های تجاری واشنگتن علیه میانمار را لغو کرد. این اقدام چندین هفته پس از سفر «آنگ سان سوچی» رهبر اپوزیسیون میانمار به آمریکا صورت می گیرد.

تحریم های اقتصادی علیه میانمار از سال ۱۹۸۹ میلادی و به دلیل نقض حقوق بشر از سوی دولت نظامی این کشور اعمال شده بود.

اما حالا که طرفداران سوچی (متحد دیرینه واشنگتن) در میانمار به قدرت نسبی دست یافته اند، کاخ سفید دیگر این کشور را تهدیدی برای امنیت ملی خود محسوب نمی کند.

رفع تحریم های آمریکا، میانمار را به سرعت برای بهره مندی از بازار پر رونق آسیای جنوب شرقی آماده می کند.

با رفع تحریم ها، اغلب یکصد شخصیت حقیقی و حقوقی میانمار از لیست سیاه دولت واشنگتن خارج شدند.

کاخ سفید مدعی است که آمریکا با آسان گیری نسبت به میانمار که از سال ۱۹۶۲ تا ۲۰۱۱ تحت سلطه شاخه نظامی دولت موسوم به «جونتا» بوده است، راه را برای فائق آمدن مردم و دولت به چالش هایی که برای تحقق دموکراسی در این کشور وجود دارد، هموار خواهد کرد.