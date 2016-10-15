افشین عزیزی آهنگساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های خود در عرصه موسیقی بیان کرد: هم اکنون درگیر ساخت موسیقی فیلم «آباجان» به کارگردانی هاتف علیمردانی هستم که داستان آن در دهه شصت می گذرد و زندگی اجتماعی مردم در آن سال ها را روایت می کند و به همین جهت ساخت ملودی برای این فضای داستانی توجه و تلاش ویژه ای می طلبد که باید برای آن نهایت تمرکز را داشته باشم.

وی ادامه داد: غیر از ساخت موسیقی فیلم «آباجان» تصمیم دارم روی آهنگسازی یک فیلم مستند شرکت کننده در جشنواره «سینما حقیقت» با نام «ملوانان تنها به دریا نمی‌روند» به کارگردانی الله‌کرم رضایی‌زاده متمرکز باشم که این مستند نگاهی به تاریخچه‌ تیم فوتبال ملوان و عشق و علاقه هواداران به این تیم ریشه‌دار شمالی دارد. علاوه بر اینها درگیر ساخت موسیقی چند مستند و یک سریال تلویزیونی هستم که بعد از قطعی شدن درباره آنها نیز اطلاع رسانی های لازم انجام خواهد شد.

این آهنگساز در پایان صحبت‌هایش از همکاری با حجت اشرف زاده برای ساخت چند قطعه موسیقایی خبر داد و گفت: طبق صحبت هایی که انجام گرفته قرار بر این است که همراه با حجت اشرف زاده روی شعرهایی از فاضل نظری قطعاتی را تولید کنیم. همچنین همکاری های مشترکی با محمد معتمدی داشته ام که طی ماه های آینده از برخی آثار نیز رونمایی خواهد شد.

افشین عزیزی از جمله آهنگسازان فعال موسیقی است که تاکنون آهنگسازی چندین اثر سینمایی و تلویزیونی از جمله «هفت ماهگی» به کارگردانی هاتف علیمردانی، «همه چی رو به راهه» به کارگردانی حجت ذیجودی، مجموعه «یادداشت های یک زن خانه دار» به کارگردانی مسعود کرامتی، «مردن به وقت شهریور» به کارگردانی هاتف علیمردانی، مستند «۱۰۳» به کارگردانی مهدی بخشی مقدم، مستند «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد اسکویی، «چهارشنبه خون به پا می‌شود» به کارگردانی حماسه پارسا، «کوچه بی نام» به کارگردانی هاتف علیمردانی و مجموعه «ماتادور» به کارگردانی فرهاد نجفی را انجام داده است.