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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۹:۱۶

«شاه‌چراغ»؛ الماس شیراز

«شاه‌چراغ»؛ الماس شیراز

مسجدها زیبایی‌های خاصی دارند؛ شاید از بیرون تنها ساختمان‌هایی با گنبد به نظر برسند، اما داخل آن‌ها بسیار زیباتر از چیزی است که تصور می‌کنید.

مجله مهر: مسجد «شاه چراغ» یکی از بناهای تاریخی برای برگزاری مراسم عزاداری و دعا در شیراز است، این مسجد به شکلی طراحی شده است که در هر سمت آن میلیون‌ها آئینه کوچک قرار گرفته که بازتاب نور خورشید در هرکدام از آن‌ها تصویر زیبایی را به وجود آورده است.

«شاه چراغ» آرامگاه احمدبن موسی‌کاظم پسر ارشد امام موسی کاظم (ع) و محمدبن موسی برادر امام رضا (ع) است.

با اینکه این مسجد طی سالیان و در جریان جنگ‌ها و به دلیل باد و باران آسیب‌هایی دیده است، اما با نگه‌داری و ترمیم سالم است و همچنان می‌درخشد و مانند یک الماس زائران و گردشگران زیادی را از سراسر دنیا به خودش جذب می‌کند.  

کد مطلب 3791331

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    نظرات

    • milad ۰۰:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
      0 0
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      واقعا زیباست

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