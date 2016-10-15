به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «مرز خوشبختی» نوشته علی خودسیانی به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه کنندگی مهران رسام در مرحله پیش تولید قرار دارد.

امیرحسین آرمان بازیگر که پیش از این تجربه حضور در سریال هایی چون «کلاه پهلوی»، «سرزمین کهن» و «کیمیا» را دارد آخرین بار تلویزیون را با حسین سهیلی زاده در مجموعه تلویزیونی «پریا» تجربه کرد و قرار است برای دومین بار در سریال «مرز خوشبختی» با این کارگردان همکاری کند و در یکی از نقش های اصلی حضور داشته باشد.

این مجموعه که نگارش آن به نیمه رسیده است قصه چهار جوان را روایت می کند که یکی از آنها به عنوان شخصیت محوری این قصه با قرار گرفتن در موقعیت های جالب و مفرح مجبور می شود قبل از آغاز سال جدید از تهران به شهر محلات سفر کند.

کاراکتر اصلی قصه، جوانی شهرستانی است که برای تحصیل به تهران می آید و جزو نخبگان علمی می‌شود. او به خواهر دوستش که در یک طلافروشی کار می‌کند علاقه دارد اما پدر دختر راضی به این وصلت نیست...

به نظر می رسد علاوه بر آرمان یکی از همبازی های او در مجموعه تلویزیونی «کیمیا» هم در این پروژه حضور داشته باشد. بخشی از این مجموعه که با تعقیب و گریز همراه است در تهران و بخش عمده آن در محلات جلوی دوربین می رود که یکی دیگر از کاراکترهای اصلی قصه آنجا زندگی می کند.

این مجموعه که این روزها بازیگران خود را قطعی می کند برای پخش در نوروز ۹۶ در شبکه ۲ سیما آماده می شود.