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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۹:۲۲

نگارش سریال در نیمه راه

امیرحسین آرمان به «مرز خوشبختی» رسید/ همکاری مجدد با سهیلی‌زاده

امیرحسین آرمان به «مرز خوشبختی» رسید/ همکاری مجدد با سهیلی‌زاده

امیرحسین آرمان که پیش از این در سریال «پریا» به کارگردانی حسین سهیلی زاده حضور داشت مجددا با این کارگردان همکاری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی «مرز خوشبختی» نوشته علی خودسیانی به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه کنندگی مهران رسام در مرحله پیش تولید قرار دارد.

امیرحسین آرمان بازیگر که پیش از این تجربه حضور در سریال هایی چون «کلاه پهلوی»، «سرزمین کهن» و «کیمیا» را دارد آخرین بار تلویزیون را با حسین سهیلی زاده در مجموعه تلویزیونی «پریا» تجربه کرد و قرار است برای دومین بار در سریال «مرز خوشبختی» با این کارگردان همکاری کند و در یکی از نقش های اصلی حضور داشته باشد.

این مجموعه که نگارش آن به نیمه رسیده است قصه چهار جوان را روایت می کند که یکی از آنها به عنوان شخصیت محوری این قصه با قرار گرفتن در موقعیت های جالب و مفرح مجبور می شود قبل از آغاز سال جدید از تهران به شهر محلات سفر کند.

کاراکتر اصلی قصه، جوانی شهرستانی است که برای تحصیل به تهران می آید و جزو نخبگان علمی می‌شود. او به خواهر دوستش که در یک طلافروشی کار می‌کند علاقه دارد اما پدر دختر راضی به این وصلت نیست...

به نظر می رسد علاوه بر آرمان یکی از همبازی های او در مجموعه تلویزیونی «کیمیا» هم در این پروژه حضور داشته باشد. بخشی از این مجموعه که با تعقیب و گریز همراه است در تهران و بخش عمده آن در محلات جلوی دوربین می رود که یکی دیگر از کاراکترهای اصلی قصه آنجا زندگی می کند.

این مجموعه که این روزها بازیگران خود را قطعی می کند برای پخش در نوروز ۹۶ در شبکه ۲ سیما آماده می شود.

کد مطلب 3792069

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    نظرات

    • negin ghasemnezhad ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      👌❤❤
    • ƒℳ ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      1 0
      پاسخ
      الهی فدات بشم آقای آرمان که اینقدر ماهی دردت به جونم امید وارم همیشه موفق باشی😍😍
    • مریم ۱۴:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      من این روزا آقای آرمان رو می بینم دیروز که تیپ زده بودند قشنگ معلوم بود میخواستن برن قرداد ببندن فکر کنم از امروز هم کارشون رو شروع کردن
    • ستایش حسینی ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای امیرحسین آرمان خیلی خوشحالم که دوباره قراره تو تلویزیون ببینمتون لطفا یک بار به شهر ما مشهد بیاین به اصفهان رفتین اما اینجا نیومدید.
    • هدیه ۱۵:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      وای خیلی خوشحال شدم که آقای آرمان میخوان فیلم جدید بازی کنن 😍🙌🙌
    • hoda hadianfar ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چه خوب 😍😍😍بی صبرانه منتظرم تا پخش شه 💜💕💕
    • b.z ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اصلا خوب بازی نمیکنه. واقعا نمیدونم چرا اقای سهیلی زاده انتخابش کردن شاید برای تیپ و قیافه . هر چند سریال های اقای سهیلی زاده هم داره ضعیف میشه نمونش همین پریا که دیالوگ های خیلی ضعیفی داشت.به هر حال امیدوارم این سریال٬سریالِ امیدوار کننده ای باشه
    • ایلار ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      موفق باشید😍😍😍😍😍مطمئنم چون اقای ارمان تو این فیلم هستن فیلم عالیی می شود🎆🎆🎆🎆
    • هانیه ۱۹:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      واییییی خیلی خوشحال شدم وقتی فهمیدم آقایه آرمان داخل فیلم هستننننن😍😍😍
    • Negin Hasani ۲۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خيلي خيلي خوشحال شدم .
    • Negin Hasani ۲۰:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      خيلي خيلي خوشحال شدم . چه سالي بشه سال ٩٦
    • Elima zareyi ۲۱:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام امیدوارم بتونید در این کارتون موفق باشید و بیشتر از گذشته بدرخشید و به اهدافتون برسید💕💓👍💓💓
    • آتریسا آرمان ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      هووووراااااااااا کی نوروز میشه پس😊
    • الهه ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام امیدوارم که بتونید در این سریال موفق تر از سریال ها و فیلمهای قبلی تون باشید و بیشتر از پیش بدرخشید ارزوی موفقیت هر چه بیشتر💓💓💕
    • الهه ۲۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      سلام
    • رکسانا ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      وای خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که فیلم خوبی باشه
    • شادی ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      وایییییی خیلی خوشحال شدم
    • setareh.m ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی خیلی عالیه
    • y.d ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      وااااااااای خیلی خوشحالم که دوباره اقای ارمان میخوان بیاین تو تلوزیون عالیه بی صبرانه منتظرم پخش بشه
    • Mobina ۱۴:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلییییییییی خیلیییییییی خوشحال هستم که قرار است آقای آرمان دراین سریال بازی کنند امید وارم در کارتان موفق باشید من بی صبرانه منتظر پخش این سریال هستم
    • Mobina ۱۴:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلیی دوست دارم این سریال را تماشا کنم امیدوارم با بازی دراین سریال بیشتر از قبل بدرخشیدبا آرزوی موفقیت😄😄😄😊😊😊😊😀😀
    • هستی ۱۶:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      انشالله که هیچ وقت همکاریتون با صدا و سیما قطع نشه
    • fatemeh ۱۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوش حال شدم
    • نگار ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      آقای آرمان از هنرمندان بسیار خوب کشورمون هستند و آینده ی درخشانی انتظارشون رو میکشه! آینده ی سینمای ایران در دستان شماست. با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما و هموطنان عزیز.
    • fffff ۲۲:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      وای آقای آرمان خیلی خوش حال شدم . 😀😀 امیدوارم دراین فیلم هم مثل همیشه موفق باشین.😉
    • zahra ۰۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      موفق باشی اقای ارمان
    • Nilof ۱۷:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ایووووووووووووووولل
    • Asrin ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوشحال شدم اقای آرمان من یکی از طرفدارای همیشگی شما هستم امیدوارم هرچه زودتر فیلم پخش بشه و دوباره تو تلویزیون ببینمتون
    • ندا ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اقای ارمان امیدوارم در این کار هم موفقش شوید
    • مائده ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ایشالله آقای آرمان هر جا هستن موفق باشن :)
    • رویا ۱۶:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای ارمان من خیلی خوشحال شدم که شما می خواهیددراین فیلم بازی کنید
    • سپیده ۲۰:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عالیه
    • ملیکا ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بی صبرانه منتظر پخش این سریالم .
    • زینب ۲۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      وای خیلی خوشحال شدم
    • Mobina ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      من خیلی خوشحالم که قرار است آقای آرمان در این سریال بازی کنند امیدوارم هر جا که هستند موفق و پیروز باشندو بیشتر از قبل بدرخشند من بی صبرانه منتظر پخش این سریال هستم
    • froozan ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای آرمان زیباو روان بازی میکنید که واقعا برای بیننده لذت بخش هستش،یدونه باشید
    • ملیکا ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • کیانا احمدی ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای آرمان شما بازیگر حرفه ای وکاربلدی هستین امید وارم همیشه در هرکاری موفق باشبن براتون آرزوی بهترین هارو دارم
    • دریای آرام ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
      0 0
      پاسخ
      موفقیت فقط حاصل تشخیص درست استعداد ها و شکوفایی شونه.خوشحالم که امروز شما در مسیر موفقیت قرار دارین و امیدوارم حضور دوباره تون در تلویزیون هموار کننده این مسیر باشه.از خداوند هم میخوام من هم در آینده نزدیک در این مسیر قرار بگیرم و با شکوفایی استعداد هام شکر واقعی رو به جا بیارم.
    • ttttt ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      عالی خوبه
    • ttttt ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      عالی خوبه
    • صبا ۲۲:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      انشالله اقای ارمان همیشه موفق باشند
    • F ۲۳:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوش حالم که آقای آرمان دوباره قراره فیلم بازی کنن
    • ثنا ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام آقاي ارمان اميدوارم بتونيد اين سريال رو هم مثل پريا نقش افريني كنيد.خيلي خوشحال شدم كه دوباره شما رو تو صحنه هاي تلويزيون ميبينم.اميدوارم بتونيد فيلم خوبي با آقاي سهيلي زاده درست كنيد.
    • مریم IR ۲۳:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      وای چ عالی ب شهر ما اومدن امیدوارم بتونم ببینم شون وهمچنین فیلم خوبی بشه
    • گلشیفته IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید خدمت شما آقای امیر حسین آرمان . امیدوار هستم که در هرجا و مکانی هستین سلامت و تندرست باشید. آرزومندم آرزویی برایتان آرزو باقی نماند و هر چه سریعتر با آن برسید امیدوارم از خواندن این پیام های زیبایی که طرفدارانتان برای شما ارسال میکنند خوشحال شوید. خیلی ممنون بابت نقش هایی که بازی کردید نمیتوانم زود بگویم بهترین بازیگر هستید اما میگویم یکی از بهترین بازیگر های کشور عزیزمان ایران هستید ...آرزومندم. همیشه سلامت و خوشحال باشید خداوند یارو نگهدارتان باشد...
    • ملیکا IR ۲۲:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام اقای ارمان امیدوارم موفق باشید و من بتوانم شما را در سریال ها بیبنم
    • تینا IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      امید وارم در هر کاری هستید موفق و پیروز باشی منتظر سریال جدید هستیم👌👌👌👌👌
    • ملیکا IR ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه
    • لادن IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      منم خیلی خوشحالم که آقای آرمان رو بازم توی تلویزیون میبینم امیدوارم موفق باشید
    • هوادار امیرحسین آرمان IR ۱۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
      0 0
      پاسخ
      واااااااای خدا روز شماری میکنم تا سریال پخش شه
    • ۵٠۵٠ عصبییی IR ۱۸:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آقای پورسرخ بود.امیدوارم سریال خوبی شود مانند پریا اگه نشه بدجور عصبییییییییییییی میشممممم.o_Oo_O
    • fff IR ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب آقا آرمان
    • ثمین IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
      0 0
      پاسخ
      بی صبرانه منتظرم تا این سریال پخش شه
    • طرفدار امیرحسین آرمان IR ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
      0 0
      پاسخ
      و چه بهتر عید دوباره ایشون رو میبینیم...
    • نرجس IR ۱۲:۵۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوشحالم از پخش سریال مرز خوشبختی .مخصوصا حضوراقای ارمان واقای پورسرخ.ممنون اقای سهیلی زاده
    • وانیا IR ۰۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      وایییی چه سریال خوبی
    • رضا پیشرو IR ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام جناب آرمان به امید دیدار من خواننده هستم مثل شما یه هنرمندم بای😎✌
    • علی دریس IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام اقا ارمان خوبی عزیزم من خوش میشم شما را در تلوزیون تماشا میکنم این شالللله که صد ساله بشی عزیزم و واست دعا میکنم
    • ..... IR ۱۵:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اقاي ارمان شما بهترين بازيگريد
    • ریحانه ترابی IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      وای چقدر عالی
    • A IR ۱۵:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوش حال شدم
    • Pare IR ۱۸:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      خوب بازی میکنید اقای ارمان
    • پریا قویدل IR ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      اقای ارمان واقعا عالی
    • بیتا IR ۲۰:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام آقای آرمان امیدوارم همیشه موفق باشی ♥
    • هانیه IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۴
      0 0
      پاسخ
      واقعا سریال خیلی جذابی مخصوصا با حضور آقای آرمان.
    • ملیکا IR ۲۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۶
      0 0
      پاسخ
      امید وارم همیشه موفق باشید وما کارهای بیشتری ازشما ببینیم.
    • نگین IR ۰۵:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
      0 0
      پاسخ
      آرمان عالیه
    • غزل IR ۱۷:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بازیش غیر طبیعیه
    • مهدیه IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عالبیییبییییییبی بودی
    • Fatima_khodam IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام اميد وارم اميال سالي پر از خوشي و موفقيت داشته باشيد و كاراتون يكي از يكي پربيننده تر باشه

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