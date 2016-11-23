خبر جدید از سریال نوروزی شبکه ۲/ «مرز خوشبختی» به شهریار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه ادامه تصویربرداری فاز دوم مجموعه تلویزیونی «مرز خوشبختی» به کارگردانی حسین سهیلی زاده در لوکیشن شهریار مقابل دوربین می رود.

این سریال با ایفای نقش بازیگرانی چون پوریا پورسرخ، امیرحسین آرمان، مهدی سلوکی، شهرزاد کمالزاده، سروش جمشیدی، مریم معصومی، جمشید جهانزاده، عباس محبی، مهدی صباغی، فرزانه نشاط خواه، رضا یزدانی، جواد زیتونی و عباس محبوب آماده پخش نوروزی در ۱۵ قسمت از شبکه دو سیما می شود.

علی لهراسبی خواننده تیتراژ پایانی مجموعه تلویریونی «مرز خوشبختی» است و مزرعه گل، گلخانه، بیمارستان و آموزشگاه و... از جمله لوکیشن های این سریال محسوب می شود.

در خلاصه داستان سریال آمده است: به طلا و تلاش و عشق... جوان و گُل و گِل... همه چیز از یک وسوسه شروع می شود و به یک وسوسه ختم می گردد. از رفاقت شروع می شود و به رفاقت می رسد. داستان مرز خوشبختی داستان انتخاب هاست. دوراهی ها. زمانی که بر لب مرز ایستاده ای. یک سو شاید خوشبختی است و درسوی دیگر هم شاید خوشبختی. انتخاب با توست و انتخاب نهایت خوشبختیست.

از جمله عوامل دیگر این سریال عبارتند از تهیه کننده: مهران رسام، جانشین تهیه کننده: مجید پرکار رضاییه، مشاور پروژه: علی اصغر آزادان، نویسنده: علی خودسیانی، مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران، تدوین: امین عابدی، مدیر صدابرداری: مهدی آزادی، آهنگساز: آرمان موسی پور، مدیر تولید: شاپور دلدار، طراح صحنه و لباس: سارا صفری، طراح چهره پردازی: سحر موسوی، مدیرتدارکات: اصغر پسندپور، صدابردار: علی ظهوری، مدیر برنامه ریزی: فرشاد ارج، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، منشی صحنه: نوشا عبدالله زاده، دستیاران کارگردان: عارف ابراهیمی، شایان سید محمود، دستیار اول فیلمبردار: رسول تنهایی، دستیار اول صحنه: علی جعفردوست، تصویربردار پشت صحنه: امیر ژوبین، عکاس: ارمغان رسام، مدیر روابط عمومی: آیدین نادری.