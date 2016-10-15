استقبال اتحادیه عرب از قطعنامه «یونسکو» علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الشرق الأوسط»، اتحادیه عرب با صدور بیانیه از قطعنامه اخیر سازمان «یونسکو» علیه رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، این اتحادیه در بیانیه خود اعلام کرده است که صدور چنین قطعنامه ای یک اقدام «تاریخی» محسوب می شود.

در بیانیه این نهاد عربی همچنین آمده است: تصویب این قطعنامه خط بطلانی بر ادعاهای دروغین اسرائیل مبنی بر تعلق مسجدالاقصی به یهودیان کشید.

گفتنی است، اخیرا سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل «یونسکو» پیش نویس قطعنامه ای را به تصویب رساند که هر گونه ارتباط تاریخی یهودیان با مسجد الاقصی در قدس اشغالی را رد می کند.

این طرح با رای مثبت ۲۴ کشور به تصویب رسید اما ۶ کشور از جمله آمریکا و انگلیس به آن رای منفی دادند ضمن اینکه ۲۶ کشور نیز از رای دادن به آن خودداری کردند.

تصویب پیش نویس این قطعنامه با استقبال گسترده فلسطینیان و در مقابل، خشم و ناراحتی صهیونیست ها و در راس آنها بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مواجه شد.

در پیش نویس این قطعنامه ضمن انتقاد از نحوه اداره اماکن مذهبی از سوی رژیم صهیونیستی، آمده است که قدس برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان شهری مقدس به شمار می رود، اما بیش از همه آنها به مسلمانان تعلق دارد.

این قطعنامه که از سوی الجزائر، مصر، لبنان، مراکش، عمان، قطر و سودان به یونسکو ارائه شده است، همچنین از حملات بی وقفه صهیونیستها به مسجد الاقصی انتقاد کرده است.

قرار است یونسکو بار دیگر درباره پیش نویس این قطعنامه رای گیری کند تا این قطعنامه به صورت نهایی مورد تصویب قرار گیرد.

به دنبال تصویب این قطعنامه، رژیم صهیونیستی هرگونه همکاری خود با سازمان «یونسکو» را به حالت تعلیق درآورد.