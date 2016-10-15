به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت اوباما روز جمعه اعلام کرد که اقداماتی را در جهت تسهیل بیشتر تجارت و سفر و برداشته شدن محدودیت‌های مالی برای دادوستد با کوبا انجام داده است. این مسئله بخشی از تلاش اوباما برای «برگشت‌ناپذیر» جلوه دادن رفع تحریم‌های کوبا صورت گرفته است اما مقامات کوبایی باوجود استقبال از این اقدامات اعلام کرده‌اند که این تسهیلات هنوز کافی نیست.

روند عادی‌سازی روابط آمریکا و کوبا که از سال ۲۰۱۴ آغازشده، باعث شده یک سری از قوانین دوران جنگ سرد در قبال این کشور ملغی شوند. این قوانین جدید به کوبایی‌ها اجازه می‌دهد که برخی از کالاهای مصرفی خود را به‌صورت آنلاین از آمریکا خریداری کنند و درهای آمریکا به روی شرکت‌های داروسازی کوبایی نیز باز می‌شود تا در این کشور به کسب‌وکار بپردازند. این قوانین همچنین به دانشمندان و پزشکان دو کشور این امکان را می‌دهد که به‌صورت مشترک به تحقیقات پزشکی بپردازند.

برای مسافران آمریکایی این اقدامات تسهیلی به معنای این است که مقدار بیشتری از سیگارهای معروف کوبایی را می‌توانند به همراه خود به آمریکا وارد کنند. سوزان رایس به کنایه دراین‌باره گفت: «آمریکایی‌ها می‌توانند دیگر به‌راحتی با سیگار برگ‌ها و نوشیدنی‌های کوبایی جشن بگیرند!».

قوانین ایالات‌متحده هنوز هم محدودیت‌هایی را برای گردشگری در کوبا دارد اما دولت تعدادی بسته‌های نظارتی‌ را در این خصوص وضع کرده است که آمریکایی‌ها می‌توانند تحت ۱۲ مجموعه از دلایل مختلف از این جزیره دیدن کنند و با خود سوغاتی‌هایی را به آمریکا بیاورند. منتقدان جمهوری‌خواه اوباما بر این باورند که نباید تحریم‌های ۵۰ ساله کوبا برداشته می‌شد و اعلام کرده‌اند که اوباما در اولین گام امتیازات زیادی به کوبا داده است. این در شرایطی است که مسئولان کوبایی از ابتدای آغاز شدن روند برداشته شدن تحریم‌ها بارها اعلام کرده‌اند که هیچ‌چیز تغییری نکرده و تحریم‌ها همچنان پابرجا مانده‌اند و اقتصاد این کشور را نشانه رفته‌اند.