تصادف در اهواز چند مصدوم بر جای گذاشت/ آتش سوزی منزل مهار شد

مقصود حق شناس در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعه شب شهروندان با تماس به سامانه ۱۲۵ستاد فرماندهی این سازمان خبر برخورد شدید دو خودرو در مسیر پل ششم اهواز به سمت گلستان خبر دادند.

وی افزود: تیم آتش نشانی ظرف مدت پنج دقیقه خود را به محل حادثه رساندند و مشاهده کردند یک دستگاه خودرو سمند و پراید با هم برخورد و باعث مجروح شدن دو سرنشین پراید شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: آتش نشانان بلادرنگ با قطع برق و ایمن سازی محل به منظور رفع خطرات احتمالی در اثر تصادف سایر خودرو های عبوری، مصدومان را از خودروی حادثه دیده خارج و به آمبولانس اورژانس ۱۱۵ منتقل کردند.

حق شناس ادامه داد: رعایت سرعت مجاز عامل مهمی در کاهش حوادث خودروئی است و از شهروندان تقاضا داریم ضمن رعایت نکات ایمنی در صورت بروز هرگونه حادثه ضمن حفظ خونسردی، مراتب را سریعا با تلفن ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اطلاع داده و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.

آتش سوزی منزل مسکونی به خیر گذشت

وی در ادامه عنوان کرد: شب گذشته با تماس به سامانه ۱۲۵ این سازمان خبر آتش سوزی در مجتمع مسکونی واقع در صد دستگاه اطلاع رسانی کردند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز افزود: آتش نشانان بلادرنگ و سریعاً با تمام امکانات اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام و چهار دقیقه بعد در محل حاضر بودند.

وی بیان کرد: آتش نشانان در بدو ورود به صحنه حادثه مشاهده کردند یک واحد مسکونی دچار حریق و دود گرفتگی شده و سریعا تیم اعزامی با تجهیزات مورد نیاز حریق را اطفا و دود ناشی از آتش سوزی را با فن های فشار مثبت از ساختمان خارج کردند.

حق شناس در پایان گفت: در این عملیات نفس گیر به دلیل اطلاع رسانی آنی و به موقع و در نهایت با سرعت عمل آتش نشانان حریق مجتمع مسکونی بدون مصدوم و تلفاتی اطفا شد.