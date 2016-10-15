سلمان خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه اصلاح قانون کار و تامین نظر جامعه کارگری و کارفرمایی در این خصوص گفت: به دلیل اعتراض تشکل های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار مبنی بر اینکه نظر آنها در فرایند بررسی آن تامین نشده است، بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس در روز سه شنبه قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: احتمالا در جلسه بررسی لایحه، دو نفر از نمایندگان تشکل های کارگری، دو نفر از نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار و دو نفر از دولت حضور خواهند داشت تا لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی بررسی شود.

خدادادی تاکید کرد: به تشکل های کارگری و کارفرمایی اعلام می‌کنیم تا زمان حصول توافقات این جلسات ادامه دارد، تا این لایحه با رعایت اصل سه جانبه گرایی با کمترین نقص در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در کمیسیون اجتماعی خبر داده بود، اما نمایندگان عالی این تشکل ها معتقدند این لایحه بدون مشورت با آنها و برخلاف ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اصلاح قانون کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی تهیه و تدوین شده است و خواستار بازگشت این لایحه به دولت هستند. قانون کار ۲۶ سال پیش با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.