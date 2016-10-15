به گزارش خبرنگار مهر، در توضیحی که شرکت هواپیمایی ایران ایر به خبرگزاری مهر ارسال کرده، آمده است: احتراماً، بازگشت به درج خبری با عنوان «تاخیر ۱۵ ساعته پرواز شیراز-تهران/ سردرگمی مسافران در فرودگاه» در عناوین خبری آن رسانه محترم در تاریخ ۹۵/۷/۲۴، توضیح ذیل جهت تنویر اذهان عمومی ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید مطابق قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به عمل آید.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما ضمن عذرخواهی از مسافران پرواز ۴۲۹ شیراز به تهران به اطلاع می رساند هواپیمای در نظر گرفته شده این پرواز در فرودگاه بندرعباس دچار مشکل فنی شد. بعد اطلاع از مشکل پیش آمده، برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای اعزام هواپیمای جایگزین و کرو صورت گرفت و مقرر شد این هواپیما مسیر پروازی بندرعباس-شیراز-تبریز-تهران را انجام دهد، لذا پس از اخذ مجوزهای لازم، هواپیمای جایگزین با ۷ ساعت تاخیر در ساعت ۰۴:۰۵ بامداد فرودگاه بندرعباس را به مقصد فرودگاه شیراز ترک کرد و در ساعت ۶:۴۵ از فرودگاه شیراز به سمت فرودگاه تبریز پرواز نمود و در ساعت ۰۹:۲۵ از فرودگاه تبریز پرواز و در ساعت ۱۰:۳۰ در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

شایان ذکر است تعداد ۱۹ نفر از مسافران از ادامه این مسیر پروازی انصراف دادند که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تعداد ۳ نفر با سایر شرکت‌های هواپیمایی و ۱۵ نفر دیگر با پروازهای «هما» به تهران عزیمت خواهند نمود.

همچنین در مدت حضور مسافران این پرواز در فرودگاه شیراز از مسافران پذیرایی به عمل آمد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» ضمن عذرخواهی مجدد از مسافران پروازهای ۴۲۹ شیراز-تهران و ۴۴۶ تبریز-تهران، از همراهی آنان در طول مدت زمان تاخیر با کارکنان ایستگاه های شیراز و تبریز قدردانی می نماید.

شاهرخ نوش آبادی

مدیر کل روابط عمومی