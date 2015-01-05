لغو پرواز آبادان شارجه در دستور کار نیست

محسن مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع جابه جایی و لغو شدن پرواز شرکت العربیه برای خط آبادان - شارجه در دستور کار نیست و پروازها همچنان برقرار هستند.

وی افزود: در حال تلاش هستیم تا با راه اندازی یک شعبه بانک در فرودگاه آبادان که ارز مسافرتی می دهد دغدغه مسافران را در این خصوص برطرف کنیم. هم اکنون نام شعبه را نمی توانم اعلام کنم ولی شرکت هواپیمایی العربیه، سازمان منطقه آزاد اروند و مسئولان فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان در حال پیگیری این موضوع هستند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی العربیه در ایران ادامه داد: مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند و فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان تلاش های زیادی را کردند تا این پرواز راه اندازی شود.

مسیبی با اشاره به میزان استقبال مردم از پرواز آبادان-شارجه تصریح کرد: استقبال مردم تاکنون خوب بوده است. در ماه های محرم و صفر مسافرت های مردم از ایران به امارات متحده عربی کم است ولی پرواز آبادان-شارجه بعد از این ماه ها رشد خوبی داشته است و ما نیز آرزومندیم بیشتر تلاش کنیم و مسافران بیشتری را جا به جا کنیم.

وی در خصوص افزایش پروازهای شرکت هواپیمایی العربیه در آبادان خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش پرواز آبادان-شارجه در دستور کار نیست ولی برای ایام عید نوروز با موافقت شرکت العربیه، چند پرواز فوق العاده اضافه می شود. هم اکنون پرواز آبادان-شارجه در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه برقرار است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی العربیه در ایران تاکید کرد: تاکنون همکاری مسئولان آبادان با شرکت هواپیمایی العربیه بسیار عالی بوده است و امید می رود سازمان منطقه آزاد اروند کمی بیشتر تلاش کند تا فرودگاه بین المللی آیت الله جمی آبادان سریعتر آماده شود، البته اقدامات در این زمینه خوب بوده فقط مقداری کند است. مسئولان این فرودگاه تلاش های اضافه ای نیز در این خصوص کرده اند.

مسیبی ابراز امیدواری کرد: بر روی امنیت و به موقع بودن پروازمان تاکیدات زیادی داریم و می خواهیم حداقل مردم برای یکبار این پرواز را امتحان کنند زیرا تفاوت این ایرلاین با دیگر ایرلان های دیگر این است که مسافر بر اساس بودجه خود خرید می کند و همچنین هزینه های اضافه را در صورت درخواست پرداخت می کند و چنانچه نمی خواهد پرداخت نمی کند.