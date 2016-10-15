مردم از پوشش بیمه ای خدمات روانپزشکی راضی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد جلیلی در آستانه برگزاری سی و سومین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران با بیان اینکه در کشور نیاز به روانپزشکی جامعه‌نگر داریم، اظهار داشت: بر همین اساس باید در حوزه روانپزشکی و بیماری‌های اعصاب و روان بازیابی کنیم پیش از آنکه فرد بیمار نزد پزشک بیاید همچنین پس از بیماریابی و درمان بیماری پیگیری وضعیت سلامت روان آن باشیم.

وی افزود: قطع درمان مهمترین دلیل عود بیماری بوده و بهترین راه پیشگیری از این مسئله استفاده از تیم‌های درمانی است که بیمار وضعیتش را پیگیری کند.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران ادامه داد: روانشناسان بالینی و روانشناسان سلامت می‌توانند در این زمینه موثر باشند و مشکلات مردم را تا حدود زیادی برطرف سازند.

جلیلی ضمن هشدار در مورد آینده پزشکی کشور، افزود: نحوه تعرفه‌گذاری خدمات به نحوی است که در آینده متخصص در برخی از رشته‌ها که به آن نیازمندیم به شدت کاهش می‌یابد و روانپزشکی نیز در این دسته قرار دارد. لذا توجه به نحوه تعرفه‌گذاری حائز اهمیت است.

وی در پاسخ به اینکه چند درصد از بیماران به دلیل بیمه نبودن داروهایشان مجبور به قطع درمان می‌کنند، گفت: پوشش بیمه‌ای برای خدمات روانپزشکان یکی از مشکلات اساسی مردم و جامعه است و از آنجایی که بیمه واقعی در کشور وجود ندارد دغدغه‌های فراوانی داریم.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران افزود: تعرفه‌های پزشکی و روانپزشکی نامتعارف بوده و مشکلات زیادی را به همراه داشته است این در حالی بوده که ریشه بسیاری از بیماری‌ها مثل مشکلات گوارش و قلب و عروق و بیماری‌های اعصاب و روان است.

جلیلی تاکید کرد: بیمه‌ها باید واقعی باشد و تعرفه‌ها نیز به صورت متناسب تعریف شود همچنین رابطه مالی بین پزشک، مراکز درمانی و بیماران قطع شود.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران خاطرنشان کرد: بدترین حالت این بوده که پزشک از بیمار پول بگیرد در حالی که اگر بیمه‌ها به صورت واقعی باشد این مساله وجود نخواهد داشت و هر ماه مراکز درمانی فهرست بیماران را که به آنها خدمات ارائه کرده به شرکت بیمه پرداخت کرده و آنها بلافاصله این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

وی، شعار امسال کنگره روانپزشکی ایران را «کمک‌های اولیه روانشناختی» عنوان کرد و افزود: دو موضوع روانپزشکی علوم اعصاب و کار گروهی در سلامت روان در کنگره امسال که از 27 تا 30 مهر ماه جاری در تهران برگزار می‌شود، مورد توجه قرار می گیرد.