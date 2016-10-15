به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید با تشریح طرح نگهداشت بزرگراهها اظهار کرد: طرح بهبود نگهداشت، ترمیم ومرمت آسفالت بزرگراههای شهر تهران پس از ٧ سال مجددا به معاونت فنی و عمرانی واگذار شده است. وی با اشاره به برنامه ریزی های لازم سازمان مهندسی عمران شهر تهران در راستای این طرح گفت:تا پایان آذرماه سال ٩٥ فاز اول نگهداشت بزرگراههای تهران به پایان می رسد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با اشاره به اینکه این طرح در ٢٩ بزرگراه شهر تهران انجام خواهد شد گفت :در فاز نخست اولویت های لازم ترمیم و نگهداشت توسط مهندسین مشاور بیش بینی شده است، بنابراین برنامه ریزی لازم برای لکه گیری آسفالت بزرگراهها و در صورت لزوم انجام عملیات زیر سازی و روسازی صورت گرفته است.

جاوید افزود:پیش بینی می شود در این مرحله حدود ٧٠٠ هزار تن آسفالت جهت فاز اول از طرح ارتقا کیفیت بزرگراههای شهر تهران مورد نیاز باشد که توسط پیمانکاران مربوطه ونیز واحد اجرایی سازمان مهندسی اقدام شده است. به گفته معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در طرح نگهداشت بزرگراهها وضعیت بزرگراههای مهمی مانند امام علی، شهید همت، شهید زین الدین و ...مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

معاون شهردار تهران با اشاره به وضعیت نگهداشت پل ها و تقاطع های غیر همسطح گفت: هم اکنون ٤٠ پل و تقاطع غیر همسطح توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی جهت مرمت و مقاوم سازی بررسی شده که ١٤ پل جهت اولویت مقاوم سازی تعیین شده اند.

وی با اشاره به اینکه پروژه بهسازی پل ها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت :شرکت یادمان سازه معاونت فنی و عمرانی پروژه بهسازی پل آزمایش و برخی پل های دیگر را شروع کرده است. جاوید در ادامه با اشاره به ادامه طرح نگهداشت بزرگراهها در سال آینده گفت: فاز دوم این طرح از اواخر سال جاری تا تا پایان مرداد ٩٦ ادامه خواهد یافت.

جاوید تاکید کرد:در گذشته بیشتر ساخت و احداث پروژه های شهری در اولویت قرار می گرفت اما در این دوره از مدیریت شهری به دستور شهردار تهران علاوه بر احداث پروژه ها بهبود نگهداشت پروژه ها نیز به شکل خاص و ویژه مورد توجه قرار گرفته است.