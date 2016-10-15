عملیات موصل محور دیدار فرماندهان حشدالشعبی با العبادی و حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در دیدار با فرماندهان حشدالشعبی در خصوص نقشه های آزادسازی موصل و الحویجه رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش «حیدرالعبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در دیدار با رهبران حشدالشعبی نقشه های آزادسازی موصل و الحویجه و همچنین توان نیروهای عراقی و نقشه های جایگزین را بررسی کرد.

از سوی دیگر رهبران حشدالشعبی نیز ضمن تشکر از حیدرالعبادی، بر همراهی خود با وی به عنوان بخشی از نهادهای کشور در برابر تهدیدهای احتمالی از سوی هر یک از قدرت های خارجی تاکید کردند.

پس از این دیدار نیز رهبران حشدالشعبی با «عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق دیدار و در خصوص آمادگی های انجام شده برای آغاز نبرد موصل بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است قرار است عملیات آزاسازی موصل در روزهای آینده آغاز خواهد شد و در این عملیات نیروهای امنیتی عراق به همراه نیروهای پیشمرگه و حشدالشعبی حضور دارند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور نه تنها نیروهایش را از عراق خارج نمی کند بر حضور در عملیات موصل اصرار دارد