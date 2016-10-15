آبگرفتگی مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید شنبه شب سبب آبگرفتگی معابر، تاسیسات، اماکن و مراکز دولتی و مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی بابل شده است.

جعفر آقاجان نتاج معاون فرماندار بابل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بارندگی شدید و مسدودبودن برخی کانال ها سبب بالا آمدن آب و آبگرفتگی معابر و خیابان ها شده است اظهار داشت: شدت بارندگی سبب شد تا مرکز نگهداری معلولان نوشیروانی بابل نیز دچار آبگرفتگی شود.

وی با اشاره به اینکه کار امدادرسانی به مناطق دچار آبگرفتگی در دست اقدام است، اظهار داشت: در برخی مناطق شهر بابل دچار آبگرفتگی هستیم و در حال حاضر روند بارش باران ملایمتر شده است.

محمدتقی عباسپور فرماندار بابل نیز با اشاره به آبگرفتگی معابر و خیابان های بابل اظهار داشت: براورد خسارت این حادثه هنوز انجام نشده است.

بارندگی شدید و آبگرفتگی معابر سبب اختلال در تردد خودروها شده است.