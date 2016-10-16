۱۴۵۰ فقره درخواست مردمی به جهاد کشاورزی قزوین ارسال شد

سید محمد رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این درخواستهای مردمی در راستای سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین است که تاکنون یک هزار و ۴۵۰ فقره درخواست مردمی واصل شده و ادامه دارد.

وی افزود: اغلب این درخواست ها در خصوص تسهیلات واحدهای تولیدی، تقاضای دریافت ادوات مکانیزاسیون و اجرای سیستم های نوین آبیاری است که توسط ستاد ویژه رسیدگی به درخواستهای مردمی بررسی و در کوتاهترین زمان از طریق سامانه به متقاضیان پاسخ داده می شود.

حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه سامانه سامد «سامانه ارتباط مردمی دولت» یا سامانه تلفنی ۱۱۱ از سال ۸۶ تاکنون فعال می باشد هرماهه تعداد قابل توجه ای از درخواست های مردمی از این طریق به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان واصل می شود.

وی اضافه کرد: همچنین برای بعضی از درخواستهای مردمی با متقاضی تماس گرفته و راهنمایی های لازم بصورت حضوری یا تلفنی ارائه می شود.

مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بشکایات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین همچنین به سفر رییس جمهوری به استان اشاره کرد و گفت: همزمان با سفر هیات دولت به استان قزوین، ستاد مرکزی ارتباطات مردمی سفر در استان تشکیل شد که در این راستا ستاد ویژه رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای مردمی سازمان جهاد کشاورزی نیز تشکیل و شروع به فعالیت کرد.

حسینی یاد آور شد: ستاد ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان متشکل از۶ نفر بود که مسئولیت ساماندهی، همکاری، بررسی و پاسخگویی به درخواستهای مردمی در سفر را بعهده دارد.

وی تاکید کرد: برای همکاری با مرکز ارتباطات مردمی سفر یاست جمهوری در استان تعداد ۹۸ نفر از کارشناسان مجرب جهاد کشاورزی که آشنا به رایانه و سامانه سامد بودند بمدت ۸ روز وظیفه دریافت درخواستها بصورت تلفنی و کتبی و پردازش نامه ها و درخواست ها را برعهده داشتند.

حسینی از کشاورزان وبهره برداران بخش کشاورزی خواست: درراستای تسهیل در روند پاسخگویی شکایات و درخواست های مردمی، می توانند درخواستها و شکایات خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ یا از طریق سامانه رسیدگی به شکایات وزارت جهاد کشاورزی به آدرس اینترنتی : Http://dbagri.maj.ir یا سامانه سازمان بازرسی کل کشور به آدرس اینترنتی: Http://Shekayat.bazresi.ir با مسئولین مربوطه مطرح کنند.