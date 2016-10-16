حجت‌الاسلام ‌عبدالله واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای سوگواره بصیرت عاشورایی ویژه ماه‌های محرم‌الحرام و صفرالمظفر در استان سمنان اظهار داشت: تلاش شد تا با تقویت و پیش‌بینی تیم‌های نظارتی، نسبت به بازدید و گزارش‌گیری از روند اجرای طرح در بقاع متبرکه استان برنامه‌ریزی و اقدام لازم به عمل آید.

وی تصریح کرد:‌ گزارش مصور و مستند مراسم و حضور مردم در بقاع متبرکه به‌ویژه بقاع شاخص به معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ادامه داد: عواید موقوفات با نیت عزاداری، روضه‌خوانی و تعزیه‌داری، شرعاً باید در همین موضوعات هزینه شود و مصرف آن در فعالیت‌های خیمه‌های معرفت و دیگر امور فرهنگی جایز نیست.

واحدی بیان کرد: در این امور از نیاتی مانند هزینه برای امور مذهبی، امور فرهنگی، امور خیر یا نذورات مطلق بقاع متبرکه با تشخیص متولی می‌توان هزینه کرد.

وی تصریح کرد: نسبت به برگزاری جلسات متعدد با هیئت های مذهبی برجسته، در خصوص راه‌اندازی و حرکت دسته‌های عزاداری به سمت امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص و برگزاری مراسم نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت زیارت عاشورا اقدام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: برگزاری جلساتی با متولیان موقوفات غیرمتصرفی مرتبط با موضوع برای تبیین دستورالعمل و اجرای نیات در امامزادگان و بقاع متبرکه نیز انجام شده است.

واحدی افزود: با توجه به سیاست‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، اطعام زائران باید به صورت هدفمند و به همراه عزاداری و سخنرانی در جهت ایجاد بصیرت عاشورایی و منطبق با شرایط ابلاغی دستورالعمل انجام پذیرد.