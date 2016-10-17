مشارکت ریلی ایران و اروپا/انتقال تکنولوژی ریلی به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد تقی زاده در سمینار مشترک ایران و اتحادیه اروپا در مورد سیاستگذاری در راه آهن افزود: ۴ محور کلیدی حمل و نقل یعنی طرح جامع حمل و نقل، یکپارچگی حمل و نقل مسافر، ارتقاع سطح لجستیک در بار و شهرسازی ریل پایه در راس فعالیت های وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وی افزود: طرح جامع حمل و نقل ۱۰ سال پیش از سوی یک شرکت فرانسوی با همکاری یک شرکت ایرانی طراحی شد اما با توجه به تغییرات ایجاد شده در زیرساختهای حمل و نقل و همچنین آمار کلان کشور، از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال بازنگری است.

تقی زاده ادامه داد: با توجه به اینکه در مدلسازی طرح جامع حمل و نقل، مسافت های کوتاه در نظر گرفته نشده است، باید در طرح جامع حمل و نقل حومه‌ای ریلی کشور به این موضوع توجه شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت یکپارچه سازی حمل و نقل گفت: در حال حاضر سیستم حمل و نقل در کشور یکپارچه نیست و سیستم درون‌شهری و برون‌شهری با یکدیگر هماهنگ نیستند. این در حالی است که در کشورهای دیگر شاهد هماهنگی وزارت‌راه یا سازمان حمل‌ونقل به عنوان متولی حمل‌ونقل برون شهری با شهرداری به عنوان مسئول حمل‌ونقل درون‌شهری هستیم.

وی به اقدامات ضد یکپارچه‌سازی در سیستم حمل‌ونقل کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در این راستا صورت گرفته است، انتقال ترمینال اتوبوسرانی شرق شهر تهران به خارج شهر است. ضمن اینکه قرار بود ایستگاه راه آهن تهران هم به خارج شهر منتقل شود که این تصمیم با رایزنی های بسیار، عملیاتی نشد.

به گفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، شهرسازی ریل پایه یکی از موارد مهم در سیستم حمل و نقل است که باید در شهرسازی به آن توجه شود و در کشورهای اروپایی، سیستم شهرسازی ریل پایه به گونه ای مورد توجه قرار گرفته که می توان ادعا کرد در این کشورها زندگی ریل پایه به جای شهرسازی ریل پایه حکمفرما است.

وی گفت: سیستم شهرسازی ریل پایه حدود دو سال است که از سوی وزیر راه و شهرسازی مطرح شده و اجرای آن در حال پیگیری است.

استقبال اتحادیه اروپا از همکاری ریلی با ایران

سیانپوت رئیس واحد منطقه ای ریلی اروپای واحد هم در این سمینار مشترک به اهمیت همکاری ریلی با ایران اشاره کرد و گفت: اتحادیه اروپا تلاش دارد که علاوه بر انتقال تکنولوژی ریلی به ایران، از تجربیات این کشور در این زمینه استفاده کند.

وی ادامه داد: رشد سرمایه گذاری در حمل و نقل و ایجاد بازار واحد دیجیتالی حمل و نقل در اتحادیه اروپا از مهمترین اولویت های کمیسیون حمل و نقل این اتحادیه است.به گفته وی، در خانوارهای اتحادیه اروپا ۱۳ درصد از میزان درآمد خانوار برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرد به همین دلیل سیاستگذاری در این امر مهم تلقی می شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در سالهای آینده گفت: اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۵۰ تلاش دارد تا تعداد اتومبیلهایی که از سوخت سنتی استفاده می کنند به صفر برساند و تا همین سال تمامی فرودگاه های این اتحادیه به شبکه راه آهن وصل شود.درحال حاضر حدود 96 درصد حمل ونقل در اتحادیه اروپا با بهره گیری از فرآورده های نفتی انجام می شود.

گفتنی است سمینار مشترک ایران و اتحادیه اروپا در مورد سیاستگذاری در راه آهن امروز و فردا در ساختمان مرکزی راه آهن برگزار می شود.