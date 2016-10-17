هیات انتخاب چهارمین جشنواره فیلم «یاس» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی ابطحی دبیر چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» در جلسه ای که در موسسه رسانه های تصویری برگزار شد احکام اعضای هیات انتخاب بخش مسابقه ایران جشنواره بین المللی فیلم «یاس» را به آنان تقدیم کرد.

حسین پاکدل، بهمن حبشی، بهروز خوش رزم ، علی دهکردی و طهماسب صلح جو آثار رسیده به بخش ملی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» را برای حضور در بخش رقابتی انتخاب می کنند.

کار انتخاب آثار از اول مهر ماه آغاز شده و هفته اول آبان آثار راه یافته به بخش مسابقه اعلام خواهد شد.

۱۰۸ فیلم ویدیویی به دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم «یاس» رسیده است.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم «یاس» ۹ تا ۱۳ آبان به دبیری سید مصطفی ابطحی در استان مازندران برگزار می شود.