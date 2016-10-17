دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی طی حکمی اسماعیل بنی اردلان را به عنوان دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب کرد.

در متن این حکم آمد است: «با توجه به جایگاه علمی و تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه فعالیت های دانشگاهی و سینمایی به موجب این حکم به عنوان دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب می شوید.

نظر به اهمیت و مزیت روز افزون پژوهش، امید است برگزاری با شکوه این رویداد علمی پژوهشی، فرصت مغتنمی برای معرفی پژوهش های برتر سینمایی و تقویت ارتباط متقابل دست اندرکاران سینمای ایران و مراکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز جهت دهی پژوهش های سینمایی به سمت حل مسایل کلیدی و نیازهای اصلی سینمای ایران را فراهم نماید.»

اسماعیل بنی اردلان دارای مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و رییس دانشکده مطالعات نظری هنر است.

وی پیش از این عضو کمیسیون رشته سینما در وزارت آموزش و پرورش، سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، مدیرگروه کارشناسی ارشد فلسفه هنر، رییس گروه سینما در فرهنگستان هنر و ... بوده است. دبیر نخستین جایزه پژوهش سال نگارش مقالات متعدد تخصصی و همچنین تالیف سه عنوان کتاب را در کارنامه خود دارد.