  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۸

دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب شد

دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب شد

اسماعیل بنی اردلان دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال شد‎.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی طی حکمی اسماعیل بنی اردلان را به عنوان دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب کرد.

در متن این حکم آمد است: «با توجه به جایگاه علمی و تجارب ارزنده جنابعالی در عرصه فعالیت های دانشگاهی و سینمایی به موجب  این حکم به عنوان دبیر نخستین دوره جایزه پژوهش سینمایی سال منصوب می شوید.

نظر به اهمیت و مزیت روز افزون پژوهش، امید است برگزاری با شکوه این رویداد علمی پژوهشی، فرصت مغتنمی برای معرفی پژوهش های برتر سینمایی و تقویت ارتباط متقابل دست اندرکاران سینمای ایران و مراکز دانشگاهی و پژوهشی و نیز جهت دهی پژوهش های سینمایی به سمت حل مسایل کلیدی و نیازهای اصلی سینمای ایران را فراهم نماید.»

اسماعیل بنی اردلان دارای مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر، عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران و رییس دانشکده مطالعات نظری هنر است.

وی پیش از این عضو کمیسیون رشته سینما در وزارت آموزش و پرورش، سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه هنر، مدیرگروه کارشناسی ارشد فلسفه هنر، رییس گروه سینما در فرهنگستان هنر و ... بوده است. دبیر نخستین جایزه پژوهش سال نگارش مقالات متعدد تخصصی و همچنین تالیف سه عنوان کتاب را در کارنامه خود دارد.

کد مطلب 3797828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها