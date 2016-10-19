امضای سند همکاری ایران و مکزیک در زمینه اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، علی ربیعی که برای انجام یک دیدار رسمی به مکزیک سفر کرده است، شامگاه سه شنبه با «آلفونسو ناوارته پریدا» وزیر کار و تامین اجتماعی مکزیک، دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار، طرفین زمینه‌های همکاری در حوزه کار و اشتغال، توسعه و تامین اجتماعی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آسیب‌شناسی اجتماعی و دیگر موضوعات مرتبط را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورمان با تشریح نتایج مثبت در حوزه سیاست و تجارت خارجی در فضای پسا برجام، علاقمندی مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات در تمامی ابعاد به ویژه در بخش اقتصاد و تجارت را مورد تاکید قرار داد.

«آلفونسو ناوارته پریدا» وزیر کار و تامین اجتماعی مکزیک نیز ضمن ابراز علاقه مسئولان کشورش برای توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، یافتن زمینه مشخص همکاری دو کشور را تا پایان سال جاری خواستار شد.

در پایان این دیدار، سند «برنامه اقدام مشترک همکاری در زمینه کار» به امضای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران و آلفونسو ناوارته پریدا وزیر کار و تامین اجتماعی مکزیک رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دیدارهای خود با وزرای اقتصاد، انرژی و رئیس تامین اجتماعی مکزیک ملاقات می کند و از برخی مراکز نمونه در حوزه های توسعه اجتماعی این کشور بازدید خواهد کرد.

مکزیک یازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا و کشوری در آمریکای شمالی به پایتختی مکزیکوسیتی است که بیش از ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد.

ارزش صادرات جمهوری اسلامی ایران به مکزیک در پنج ماه نخست امسال ۱۰ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۸۶۹ دلار و ارزش واردات از آن کشور ۲۰۰ هزار و ۶۵ دلار بود.