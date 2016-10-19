به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش‌وپرورش خراسان شمالی اظهار کرد: به‌منظور کمک به منابع مالی آموزش‌وپرورش، باید فضایی برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی فراهم شود تا شاهد راه‌اندازی فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی در استان باشیم.

وی در بخش دیگر از سخنان خود به درخواست آموزش‌وپرورش استان برای واگذاری ساختمان در حال احداث اداره کل امور اقتصادی و دارایی به آن نهاد گفت: اگر وزارت آموزش‌وپرورش موافقت کتبی خود را برای تأمین اعتبار به‌منظور تکمیل ساختمان مزبور اعلام کند، اقدامات لازم برای واگذاری ساختمان انجام می‌شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به مطالبه‌های مطرح‌شده از طرف سپاه برای اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور گفت: با توجه به اینکه اردوهای راهیان نور برای آشنا کردن دانش‌آموزان با ارزش‌های دفاع مقدس ضروری است بنابراین فرمانداری‌ها نسبت به تأمین نیازهای این نوع برنامه‌ها اقدام کنند.

صالحی تصریح کرد: تأمین بخشی از هزینه‌های اعزام دانش‌آموزان بی‌بضاعت به اردوهای راهیان نور را پیگیری خواهیم کرد.

فضای اداری آموزش‌وپرورش در اداره کل استان مناسب نیست

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی نیز در این نشست بابیان اینکه وضعیت فضای اداری در این اداره کل مناسب نیست گفت: اکنون معاونت‌های مختلف این اداره در ساختمان‌های اجاره‌ای و فرسوده مشغول به فعالیت هستند.

براتعلی حاتمی اظهار کرد: به‌منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها، سه معاونت به یکی از بناهای قدیمی منتقل شدند و اکنون وضعیت اداری ما نامناسب است.

حاتمی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر تراکم ساختمان‌های اداری آموزش‌وپرورش در مرکز استان زیاد است و بسیاری از مدارس هیئت‌امنایی دو نوبته در استان داریم که با تخلیه این ساختمان‌ها به مدارس درس تبدیل می‌شوند و مشکلات در حوزه مدارس دو نوبته نیز رفع می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساختمان اداری آموزش‌وپرورش استان گفت: اگر ساختمان در حال ساخت اداره کل امور اقتصادی و دارایی، به آموزش و پروش واگذار شود، وزارت آموزش و پروش اعلام کرده هزینه‌های تکمیل آن را از محل منابع ملی تأمین می‌کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بیان داشت: به‌طورقطع آموزش‌وپرورش در قبال این ساختمان، ملکی را واگذار خواهد کرد.

اعزام ۱۰ هزار نفر دانش آموز به راهیان نور

معاون هماهنگ‌کننده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی نیز در این نشست از برنامه‌ریزی برای اعزام ۲۸ هزار و ۳۶۸ دانش‌آموز استان به اردوهای راهیان نور از سال ۹۲ تاکنون خبر داد و گفت: طی امسال ۱۰ هزار و ۹۴۲ دانش‌آموز به اردوهای راهیان نور اعزام می‌شوند.

سرهنگ ابوالقاسم چمن اظهار کرد: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان شهرستان‌های بجنورد، شیروان و اسفراین به اردوهای راهیان نور اعزام‌شده‌اند.

وی با اشاره مشکلات این اردوها گفت: طی اردوهای گذشته برای تأمین خودروی سبک و سوخت این خودروها با محدودیت روبه‌رو بوده‌ایم که برای امسال نیاز به توجه دستگاه‌های اجرایی داریم.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه جوادالائمه استان تهیه بسته‌های فرهنگی، اعزام تیم‌های پزشکی و روحانیان را از دیگر مطالبه‌ها برای اعزام دانش‌آموزان به اردوهای راهیان نور اعلام کرد.

سرانه فرهنگی استان پایین است

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش‌وپرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه در مورد سرانه فرهنگی در استان گفت: سرانه فرهنگی به‌منظور تأمین برخی از بسته‌های فرهنگی و نیازمندی‌ها پایین است.

علی‌اصغر ایزدی افزود: با توجه به اینکه در تابستان امسال پنج میلیون نفر ساعت در مدارس استان اسکان مسافر داشتیم هیچ‌گونه اعتباری برای ارائه بسته فرهنگی وجود نداشت.

برگزاری سومین دوره المپیاد درون مدرسه ای استان

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شروع کار سومین دوره المپیاد درون مدرسه‌ای سوم آبان ماه در استان آغازمی‌شود، افزود: در این مسابقات ۴۱ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز از ۴۸۰ آموزشگاه شرکت خواهند کرد.

بهرام سلیمانیان تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها ۲۳۸ آموزشگاه از تعداد ۴۸۰ آموزشگاهی که در المپیادشرکت می‌کنند از مناطق محروم و حاشیه‌ای هستند که برای تجهیز و آماده‌سازی این دانش‌آموزان نیازمند کمک هستیم.

سلیمانیان افزود: امسال برای اولین بار برگزاری اجلاسیه تربیت‌بدنی در استان برگزار می‌شود که این اجلاسیه از ۱۰ آبان ماه تا ۱۲ آبان با حضور ۱۰ استان و بیش از ۲۵۰ مهمان کشوری انجام خواهد شد که برای برگزاری این اجلاسیه در استان نیازمند کمک استانداری هستیم.

عباس سعیدی، معاون آموزش متوسطه آموزش‌وپرورش خراسان شمالی نیز در این نشست خواستار تعیین مبلغ شهریه داوطلبان آزاد متقاضی‌ترمیم سوابق تحصیلی شد و گفت: تعیین این رقم نیاز به موافقت شورای آموزش‌وپرورش دارد.