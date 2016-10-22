آمادگی ظرفیت های استان کرمانشاه در پذیرایی کاروان های راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز شنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری راهیان نورکشور گفت: مردم در دوران دفاع مقدس خاطرات زیبا و به یادماندنی دفاع از تمامیت کشور را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: استان کرمانشاه از اردیبهشت ۱۳۵۹ درگیر جنگ شد و پیش از آغاز رسمی جنگ ما در این استان درگیر بودیم و آخرین درگیری جنگ نیز به اجرای عملیات مرصاد در این استان ختم شد.

وی با اشاره به همراهیش در دوران دفاع مقدس با شهید شوشتری گفت:

با بیان اینکه درایام جنگ مخصوصا درعملیات مرصاد توفیق همراهی با شهید شوشتری را داشتم، گفت: در زمان عملیات مرصاد مسئولیت پشتیبانی ستاد جنگ دراستان خراسان را برعهده داشتم و برای مدتی به کرمانشاه رفتم و برای پشتیبانی از عملیات مرصاد به شهید شوشتری ملحق شدم.

رازانی از آمادگی ظرفیت های استان برای پذیرایی از کاروان های راهیان نور خبر داد و گفت: استان از این نظر رشد داشته و و تمام دستگاه‌های استان برای پذیرایی از زائرین راهیان نور آماده هستند.

وی، دفاع مقدس را یک گنجینه فرهنگی و عقیدتر داشت و گفت: اردوهای راهیان نور نیز یک گردشگری فرهنگی- دینی مبتنی بر ازرش هایی چون ایثار و انقلاب است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مردم این استان پس از جنگ بسیاری از آثار مثبت و منفی آن را تجربه کردند گفت: این استان هنوز و پس از سال‌ها از گذشتن از آن دوران، درگیر تبعات جنگ است.

وی افزود: شهرستان قصرشیرین پیش از جنگ ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر جمعیت داشت، اما جنگ باعث شد جمعیت این شهر به مناطق مختلف کشور به ویژه مرکز استان مسافرت کنند.

رازانی ادامه داد: امروز با اینکه شهرستان قصرشیرین از نظر اقتصادی رشد زیادی داشته، اما جمعیت آن فقط ۲۰ هزار نفر است.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: شهرستان قصرشیرین علی رغم تلاش های صورت گرفته و مسائل روزمره است و نسبت به سایر استان‌های کشور از نرخ بیکاری بیشتری برخوردار است.

وی افزود: طبق آخرین سرشماری صورت گرفته، استان کرمانشاه با ۲ تا ۳ درصد اختلاف بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارد.