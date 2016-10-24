فیلمبرداری سریال «لبخند رخساره» به مشهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیگران مجموعه تلویزیونی «لبخند رخساره» که برای ادامه تصویربرداری، جمعه ۳۰ مهرماه به مشهد مقدس رفته بودند، روز گذشته دوم آبان مقابل دوربین بهنام کریمی رفتند.

زینب تقوایی تهیه کننده این سریال با اعلام این خبر گفت: هم اکنون گروه در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد هستند و تصویربرداری در این مکان تا پایان امروز دوشنبه سوم آبان ادامه خواهد داشت.

تقوایی ادامه داد: کامبیز دیرباز، بهناز جعفری، علیرضا آرا، مجید نوروزی و مجید واشقانی در مشهد مقابل دوربین می روند و به زودی آتیلا پسیانی و پریوش نظریه هم به گروه اضافه خواهند شد.

تهیه کننده سریال «مدینه» با بیان اینکه بیش از نیمی از اتفاقات و داستان سریال در مشهد مقدس رخ می دهد، اظهار کرد: تا حدود یک ماه آینده فیلمبرداری در مشهد مقدس ادامه خواهد یافت.

تقوایی بیان کرد: براساس داستان، کامبیز دیرباز در نقش خلیل در مشهد زندگی می کند و صاحب یک مغازه کبابی نزدیک حرم امام رضا (ع) است به همین خاطر غالب سریال در این شهر اتفاق می افتد.

تهیه کننده سریال «دودکش» با اشاره به این که تاکنون بیش از نیمی از سریال «لبخند رخساره» تصویربرداری شده است، عنوان کرد: تاکنون به تعداد ۱۲ قسمت تصاویر، فیلمبرداری شده است و با ضبط تصاویر میانی در مشهد، تعداد قسمت های این سریال به ۱۸ قسمت خواهد رسید.

تقوایی کلانتری، فرودگاه، ایستگاه قطار، کبابی، حرم، بازارچه پشت حرم و تصاویر خیابانی را از مکان های بعدی فیلمبرداری دانست و افزود: سریال «لبخند رخساره» به نوبه خود یکی از پربازیگرترین و پرلوکیشن ترین سریال های اخیر رسانه ملی خواهد شد.

وی از قدمگاه نیشابور به عنوان لوکیشن بعدی سریال «لبخند رخساره» نام برد و خاطرنشان کرد: بعد از پایان فیلمبرداری در قدمگاه، برای ضبط سایر قسمت ها به مکان جدیدی که یک شهر بندری مرزی خواهد بود، می رویم.

کامبیز دیرباز، پریوش نظریه، بهناز جعفری، مهدی سلطانی، مجید واشقانی، آتیلا پسیانی، بهزاد فراهانی، حمیدرضا هدایتی، درسا بختیاری و علیرضا آرا از بازیگران اصلی مجموعه تلویزیونی «لبخند رخساره» هستند.

این سریال به به تهیه کنندگی زینب تقوایی و کارگردانی بهرنگ توفیقی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما است که در ۳۰ قسمت ۴۰ دقیقه ای در حال تولید است.