صادق فریدی در گفت‌وگو با مهر اظهارداشت: در راستای تحقق سوخت رسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ماهیانه به طور متوسط ۷۰۰ مورد کنترل کمی سوخت در جایگاه ‌ها و مجاری عرضه استان همدان صورت گرفته است.

فریدی با اشاره به اینکه در مجموع ۸۳۰ نازل سوختگیری در منطقه موجود است، گفت: هم اکنون ۷۳۵ نازل منطقه فعال بوده که از این تعداد ۵۲۵ عدد نازل مختص عرضه فرآورده بنزین و ۲۱۰ عدد نازل مختص عرضه فرآورده نفت‌گاز است.

وی افزود: طی ۶ ماه نخست سالجاری ماهانه تعداد ۷۲۰ عدد نازل جایگاه های استان مورد بازدید قرار گرفته که از این تعداد ۵۱۰ نازل عرضه بنزین و ۲۱۰ نازل عرضه نفتگاز به صورت ماهیانه آزمایش شده اند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان از انجام ۴۱۴۴ مورد آزمایش‌ کمی بر روی نازل‌های جایگاه‌های عرضه سوخت در استان همدان طی نیمه اول امسال خبر داد.

فریدی با بیان اینکه نظارت مستمر بر جایگاه ها و مجاری عرضه به عنوان ویترین های وزارت نفت بر عهده یکایک کارکنان مجموعه شرکت ملی پخش است و بخش قابل توجهی از رسالت سازمانی و تعهدات کارکنان محسوب می شود، گفت: پایش مستمر نازل های سوخت رسانی در دستور کار منطقه قرار دارد.

وی عنوان کرد: واحد خدمات فنی و مهندسی منطقه با در اختیار داشتن چک لیست مربوطه، در جایگاه‌ها حضور یافته و سیستم مکانیکی انتقال و تحویل سوخت و شمارنده آن را با استفاده از پیمانه معیار و استاندارد نمونه گیری بررسی و تطبیق می دهد.

وی عنوان کرد: علاوه بر کنترل های مستمر سیستم های منطقه، هر سه ماه یکبار کارشناسان اداره استاندارد نیز گروه را همراهی کرده و نسبت به الصاق برچسب های استاندارد خود بر روی تلمبه های سوختگیری در جایگاه ها اقدام می کنند.