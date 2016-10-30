۹ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۶

وزارت نیرو اعلام کرد:

هشدار درباره کاهش شدید باران/ بارش پاییزی ۶۸درصد کاهش یافت

وزارت نیرو، اعلام کرد: میزان بارش‌های کشور در ۶ حوضه آبریز اصلی، از ابتدای مهرماه تا هشتم آبان در مقایسه با دوره‌های مشابه سال قبل ۶۸ درصد کاهش داشته است.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت بارش‌ها در کشور، اعلام کرد: ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۸ آبان سال آبی ۹۶-۹۵، حدود ۷ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۱۲ میلی‌متر) ۴۲ درصد و نسبت به‌دوره مشابه سال آبی گذشته (۲۲ میلی‌متر) ۶۸ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، حجم بارش از ابتدای مهر تا پایان ۸ آبان‌ماه جاری، معادل ۱۱.۵۳۶ میلیارد مترمکعب بوده که بیشترین میزان بارش در حوضه آبریز اصلی، مربوط به حوضه دریای خزر در ایستگاه رامسر با ۴۱۴.۵ میلی‌متر به ثبت رسیده است. حداقل بارندگی ثبت‌شده نیز در حوضه آبریز مرزی شرق و ایستگاه درگز با ۰.۳ میلی‌متر بارش بوده است.

بارش در ایستگاه‌های نسا از حوضه آبریز فلات مرکزی، کمپ ارومیه از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، مریوان از حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان و درگز در حوضه آبریز قره‌قوم به ترتیب، ۱۹.۸ و ۱۷ و ۱۱.۷ و ۲ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

