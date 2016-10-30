اعلام برنامه پنج نشست تخصصی در جشنواره فیلم کوتاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست های تخصصی «زیبایی شناسی صدا»، «ساختار فیلم کوتاه»، «موسیقی فیلم»، «تیتراژ در فیلم» و «جشنواره هیروشیما» در جشنواره سی و سوم فیلم کوتاه تهران برگزار می شود.

برنامه نشست های تخصصی سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» به شرح زیر است:

چهارشنبه ۱۹ آبان: نشست «زیبایی شناسی صدا»، با حضور بهروز شهامت و امیر سحر خیز

پنجشنبه ۲۰ آبان: نشست «ساختار فیلم کوتاه»، با حضور احمد الستی

جمعه ۲۱ آبان: نشست «موسیقی فیلم»، با حضور کریستف رضاعی و امیر بکان

شنبه ۲۲ آبان: نشست «تیتراژ در فیلم»، با حضور امیر مهران و امید خوش نظر

یکشنبه ۲۳ آبان: نشست «جشنواره هیروشیما»، با حضور «سایوکو کینوشیتا» مدیر جشنواره هیروشیما، سعید توکلیان و فاطمه حسینی شکیب

نشست های تخصصی جشنواره فیلم کوتاه «تهران» از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ روزهای یاد شده در سالن شماره ۲ پردیس چارسو برگزار می شود و حضور علاقمندان در این نشست ها آزاد است.

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «تهران» ۱۸ تا ۲۴ آبان به دبیری فرید فرخنده کیش برگزار می شود.