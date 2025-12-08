شیرزاد عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز بارندگیها و سردی هوا، اظهار کرد: گرمخانههای تحت نظارت شهرداری کرمانشاه فعال شدهاند و تمامی ظرفیتها برای جلوگیری از آسیب به افراد بیسرپناه در شبهای سرد پاییز و زمستان آماده است.
وی گرمخانه اصلی شهر را واقع در پارک جلالیه عنوان کرد و افزود: این مجموعه بهطور میانگین بین ۳۵ تا ۴۰ نفر را در هر شب پذیرش میکند و به صورت شبانهروزی آماده ارائه خدمت است.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری کرمانشاه گفت: خدماتدهی به افراد بیسرپناه از ساعات ابتدایی شب آغاز میشود و از ساعت ۶ غروب غذای گرم توزیع شده و افراد تا ساعت ۸ صبح در گرمخانه اسکان خواهند داشت.
وی با بیان اینکه اسکان شبانه بانوان در گرمخانههای تحت نظارت بهزیستی انجام میشود، افزود: پس از پذیرش، خدمات کامل شامل شام، صبحانه و امکانات بهداشتی به آنان ارائه میشود.
عباسی تأکید کرد: در صورت افزایش مراجعات و فراتر رفتن از ظرفیت گرمخانه جلالیه، اردوگاه چشمهسفید نیز فعال خواهد شد. ظرفیت این اردوگاه ۲۰ نفر است و همان خدمات گرمخانه اصلی شامل اسکان، تغذیه و استحمام در آن ارائه میشود.
وی نحوه پذیرش افراد در گرمخانهها را به دو صورت «حضور داوطلبانه افراد بیسرپناه» و «جمعآوری توسط تیمهای خدمات شهری» اعلام کرد.
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری کرمانشاه در پایان گفت: خدمات گرمخانهها تا پایان فصل سرما ادامه دارد و هدف اصلی شهرداری کرمانشاه جلوگیری از آسیب افراد بیسرپناه و تأمین حداقل نیازهای رفاهی آنان در شبهای سرد سال است.
