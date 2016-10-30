یوم الله ۱۳ آبان تجلی استکبار ستیزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان افزود: تبعید حضرت امام، شهادت دانش آموزان و تسخیر لانه جاسوسی از زمینه های شکل گیری وحدت، انسجام، بیداری ونقطه عطفی در به ثمر رسیدن انقلاب واستحکام آن بود.

محمدی با بیان اینکه دشمنان با توطئه های متعدد سعی بر ضربه زدن به انقلاب را داشته ودارند ابراز داشت: حرکت های ارزشمند دانشجویان پیرو خط امام وانقلاب وتسخیر لانه جاسوسی به تثبیت پایه های انقلاب اسلامی کمک فراوانی کرد، به طوری که امام حکیم انقلاب از این حرکت به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

وی افزود: تسخیر لانه جاسوسی یک حرکت ارزشمند سیاسی، انقلابی، مذهبی و خلاقی بود.

محمدی با اشاره به اهمییت برگزاری مراسم یوم الله سیزده آبان، عنوان داشت: در فطرت انسان های آزاده،ظلم ستیزی واستکبار ستیزی به عنوان یک اصل است که مثال واقعی آن در ۱۳آبان دیده می شود.

وی گفت: تا زمانی که این استکبار وظلم وجود دارد، سکوت برابر آن را هیچ انسان آزاده ای نخواهد پذیرفت، ونماد آشکار این مبارزه،ملت همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران هستند.

محمدی همچنین با بیان اینکه استکبار جهانی ارزشی برای انسان های آزاده قائل نیست، گفت: این نگاه ظالمانه در هیچ فرهنگی قابل پذیرش نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار افزود: حضور پرشور در مراسم ۱۳آبان وتجدید پیمان با آرمان های انقلاب اسلامی نشانه مشخصی در استکبار ستیزی است، به نحوی که مردم همیشه در صحنه استان نیز به مانند گذشته با حضور هرچه بهتر وپرشورتر، نسبت به استکبار جهانی اعلام انزجار خواهند کرد.

وی در پایان با اشاره به برگزاری مراسم چهارمین سالگرد ارتحال عالم فرزانه وروحانی ارزشمند انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی، از تمامی مردم شریف و ولایت مدار استان برای شرکت دراین مراسم دعوت کرد.

وی افزود: این مراسم از ساعت ۱۵الی ۱۶:۳۰روز چهارشنبه ۱۲ آبان در مصلای امام خمینی با حضور سخنران کشوری برگزار می شود.